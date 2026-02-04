Le amministrazioni dei tre comuni lanciano un gemellaggio enogastronomico per valorizzare il brand territoriale. Tra tradizione e innovazione, nasce una rete per promuovere eccellenze e turismo sostenibile.

Le radici storiche dell’Arberia si intrecciano con il mito del Toro Cozzante e la natura selvaggia del Parco Nazionale del Pollino per dare vita a un progetto ambizioso di valorizzazione territoriale. I Comuni di Civita, Cassano allo Ionio e Mormanno hanno siglato un gemellaggio enogastronomico strategico che punta a trasformare l’Alto Ionio cosentino in un distretto di eccellenza. Questa sinergia istituzionale rappresenta un caso unico nel panorama calabrese e si propone di intercettare i nuovi flussi del turismo esperienziale attraverso la messa a sistema delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali.

L’iniziativa nasce da una visione condivisa dei sindaci Tocci, Iacobini e Pappaterra, i quali hanno individuato nella cooperazione lo strumento necessario per rafforzare l’identità di un’area geografica ricca di biodiversità e avanguardia agricola. Il piano d'azione prevede lo sviluppo di un comparto agroalimentare solido attraverso un brand unitario denominato "Made In". Tale marchio servirà a consolidare la presenza dei prodotti locali sui mercati e a sostenere le aziende del territorio nei processi di innovazione e commercializzazione, creando le basi per una crescita economica che parta dal basso.

Un elemento centrale della strategia riguarda l'istituzione della "Settimana del Gusto", un evento di ampio respiro progettato in collaborazione con la Regione Calabria. La manifestazione aspira a diventare un punto di riferimento per operatori del settore e appassionati, trasformando il consumo del cibo in un momento di narrazione culturale e scoperta geografica. L'integrazione di tecnologie digitali e tecniche di marketing territoriale permetterà inoltre di veicolare la storia di questi luoghi in modo moderno e immersivo, raggiungendo un pubblico nazionale e internazionale sempre più vasto.

Oltre alla promozione dei sapori, l'accordo tra le tre amministrazioni mira a creare le condizioni ideali per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Questi fondi saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture turistiche e al sostegno di manifestazioni che celebrano l'identità locale. La sfida lanciata dai tre borghi del cosentino punta a un modello di sviluppo sostenibile che sappia coniugare la tutela delle tradizioni con la competitività economica, dimostrando che la collaborazione tra istituzioni è la chiave per garantire un progresso duraturo al territorio del Pollino e dell'Alto Ionio.