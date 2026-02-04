Dopo aver incantato l’Italia intera e conquistato il gradino più alto del podio nella 14ª edizione di “Tale e Quale Show”, l’artista calabrese non accenna a fermarsi, portando la sua voce straordinaria tra la sua gente. L’occasione più recente è stata la Festa della Candelora a Lauropoli di lunedi 2 febbraio, dove Verdiana è stata l’ospite d’eccezione con un concerto che ha scaldato il cuore di una piazza gremita, nonostante il freddo e le fatiche di una stagione intensa. Una presenza di qualità, tutta nostrana, grazie all’intuizione dell’Agenzia Creativa e del Comitato Civile organizzatore che ha creduto nel talento e nelle eccellenze calabresi.

Durante la serata, Verdiana ha dato prova della sua tecnica impeccabile, affrontando un repertorio che farebbe tremare chiunque, dalle vette interpretative di Mina alle leggendarie ballate di Whitney Houston, dagli acuti di Celine Dion alle poesie di Mango. E ancora, oltre a diversi brani personali, significativamente applauditi, da Lady Gaga a Giorgia, dalla Pausini a Antonella Ruggero. Insomma, una bella rivelazione, rigorosamente dal vivo, con a corredo un gruppo di musicisti di prim’ordine. Meritevole di menzione, la bella soluzione di diversi brani eseguiti in acustica, piacevolmente apprezzati, resi veri e “umani” dalla maestria della band.

L'artista ha voluto sottolineare come l'approccio a tali icone non sia mai una sfida, ma un atto d'amore: «Non le sfido mai, non lo farei mai - ha dichiarato Verdiana durante l’intervista rilasciata a fine concerto, commentando il suo percorso televisivo e live - le omaggio sempre con grande umiltà. Ogni volta spero di portare a casa il risultato, perché è sempre una grande impresa. Anche stasera, nonostante qualche difficoltà legata all'influenza – confessa l’artista - il pubblico mi ha restituito quella carica e quella forza necessaria per cantare queste grandi icone che, altrimenti, rimarrebbero inarrivabili. Per me cantarle è un regalo che faccio a me stessa."

Nonostante il successo nazionale e i riflettori di Rai 1 che l'hanno vista trionfare grazie a trasformazioni fisiche incredibili (da Lady Gaga ad Arisa), il cuore di Verdiana batte sempre per la sua Calabria. Nata a Rossano, la cantante non perde mai l'occasione di rivendicare con orgoglio le proprie origini: «Io lo dico sempre, sono molto legata alla mia terra e alla mia gente - ha ammesso con emozione -, quando mi capita di fare concerti in Calabria sono sempre entusiasta perché mi sento a casa. Sentire il calore dei miei conterranei è fondamentale. Qui a Lauropoli, sulla fascia ionica dove sono nata – conclude - mi sono sentita particolarmente accolta. È stato tutto bellissimo."

Ma dopo la vittoria a Tale e Quale Show, il sogno nel cassetto è uno solo, tornare, cioè, sul palco del Festival di Sanremo con la consapevolezza e la maturità di una donna e un'artista che, oggi più che mai, ha molto da dire. Se il talento è una dote naturale, la grinta mostrata a Lauropoli conferma che Verdiana è pronta per i palcoscenici più prestigiosi, sempre con la propria terra nel cuore e la musica come bussola. Con la Calabria che ora ha, nell’immensità della musica, la propria regina.