La Giunta aggiorna il PIAO e dispone lo scorrimento della graduatoria. Contratti a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali

Sette ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e parziale tra gli ex tirocinanti di inclusione sociale. È quanto prevede l’aggiornamento del PIAO 2026-2028 approvato dalla Giunta comunale di Cosenza su proposta dell’assessore al Personale Damiano Covelli.

Il provvedimento interviene sul Piano triennale dei fabbisogni di personale e programma, per l’annualità 2026, lo scorrimento della graduatoria già formata.

Contratti per 18 ore settimanali

Le assunzioni riguarderanno sette idonei non ancora contrattualizzati dal Comune di Cosenza, con la possibilità di impiego anche in un profilo professionale differente.

Il contratto previsto sarà a tempo indeterminato; a tempo parziale; per 18 ore settimanali; extra dotazione organica.

La graduatoria è stata formata in seguito all’avviamento a selezione effettuato ai sensi dell’articolo 16 della legge 56 del 1987.

Prosegue il percorso per gli ex TIS

L’intervento rientra nel percorso di stabilizzazione degli ex tirocinanti di inclusione sociale già avviato dall’Amministrazione comunale.

L’aggiornamento del PIAO dispone lo scorrimento per altre sette unità, ma il testo diffuso dal Comune non indica i tempi entro i quali saranno completate le singole procedure di assunzione.

«Quello approvato dalla Giunta è un provvedimento importante, perché consente di proseguire concretamente nel percorso di stabilizzazione degli ex tirocinanti di inclusione sociale e, allo stesso tempo, di rafforzare la capacità amministrativa del Comune di Cosenza», dichiara il sindaco Franz Caruso.

Caruso: «Valorizzare competenze e professionalità»

Il primo cittadino collega il provvedimento all’esigenza di potenziare gli uffici comunali e valorizzare il lavoro prestato negli anni dagli ex tirocinanti.

«L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire continuità al lavoro già avviato, valorizzando competenze e professionalità che in questi anni hanno rappresentato una risorsa per l’ente e per la comunità», afferma Caruso.

Il sindaco ringrazia l’assessore Damiano Covelli, il Settore Personale e gli altri uffici coinvolti nell’aggiornamento della programmazione.

«Le assunzioni previste rappresentano un investimento sulle persone e sulla capacità del Comune di continuare a garantire servizi ai cittadini», prosegue.

Il rapporto con il risanamento finanziario

Caruso richiama anche la situazione economica dell’Ente e la necessità di conciliare il rafforzamento dell’organico con la sostenibilità finanziaria.

«La programmazione del fabbisogno, soprattutto in un Comune che ha attraversato e sta affrontando una complessa fase di risanamento finanziario, richiede attenzione, equilibrio e capacità di programmazione».

«La nostra priorità resta quella di coniugare il risanamento dell’Ente con la capacità di programmare il futuro», conclude il sindaco. «Il Comune deve poter contare su personale adeguato, motivato e stabilizzato».