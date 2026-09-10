Il film di Eros Puglielli sarà girato anche a Castrolibero e Malvito. Nel cast Paolo Calabresi, Asia Argento e Massimo De Lorenzo

Cosenza torna a ospitare una produzione cinematografica. È iniziata la lavorazione di “Gatekeepers”, film diretto da Eros Puglielli e sostenuto dalla Calabria Film Commission.

Il set coinvolgerà anche Castrolibero e Malvito. Le riprese proseguiranno per tre settimane, mentre l’intero ciclo di lavorazione, comprendente preparazione, riprese e post-produzione, è indicato in 45 giorni.

Il cast di Gatekeepers

La produzione porta nel Cosentino diversi volti conosciuti del cinema e della televisione italiana. Nel cast figurano Lillo, Frank Matano, Paolo Calabresi, Asia Argento, Massimo De Lorenzo e Salvatore Costa.

La sceneggiatura è firmata da Eros Puglielli, Giulia Gianni e Matteo Menduni.

La produzione e la distribuzione

“Gatekeepers” è prodotto da Be Water Film, Solaria Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e con il contributo della Calabria Film Commission.

La distribuzione cinematografica sarà curata da Vision Distribution. Nel comunicato non viene indicata la data prevista per l’arrivo del film nelle sale.

La fotografia è affidata ad Andrea Arnone, la scenografia ad Alessandro Bigini, i costumi a Monica Celeste e il montaggio ad Angelo Santini. Le musiche originali sono composte da Francesco Cerasi.

La trama del film

I protagonisti della storia sono Ruggero e Leone, due truffatori che organizzano finte sedute spiritiche ai danni di persone suggestionabili.

I due reclutano un’anziana donna come nuova medium, ma finiscono nella dimora di un demone. Leone viene colpito da una maledizione e, davanti alla minaccia di un’Apocalisse, i protagonisti devono trovare il modo di salvare il mondo.

Grande: «Autunno da protagonista per la Calabria»

Il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, inserisce la produzione in un calendario più ampio di lavorazioni previste nella regione.

«La Calabria si prepara ad un autunno da protagonista su tutto il territorio regionale, dove si succederanno film, fiction, documentari e corti, a confermare la vocazione di territorio di cinema», dichiara Grande.

«Gatekeepers si gira nel centro città con i mezzi di produzione, le macchine da presa e tanti volti amati dal pubblico: da Lillo a Frank Matano, Paolo Calabresi e Asia Argento, Massimo De Lorenzo e Salvatore Costa».

Caruso: «Una nuova occasione di promozione»

Il sindaco Franz Caruso sottolinea il coinvolgimento degli spazi urbani di Cosenza e le possibili ricadute sulla filiera cinematografica locale.

«La città ridiventa set cinematografico per aprirsi ad una nuova e significativa produzione con il suo straordinario patrimonio urbano, le sue piazze, i suoi scorci, in una parola, con i suoi giacimenti culturali», afferma Caruso.

Il sindaco richiama anche la partecipazione dei professionisti calabresi alla lavorazione e l’attività economica collegata alla presenza del set.

«È un’importante opportunità per i tanti professionisti calabresi coinvolti nella lavorazione e per l’intera filiera locale, confermando come il cinema possa essere non solo cultura, ma anche volano e generatore di un indotto economico notevole».