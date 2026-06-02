Le immagini “Le donne della Repubblica” saranno proiettate stasera sulle facciate di palazzo Bianchi e Santi Anargiri per tutta la notte

Il diritto del voto alle donne è una grande conquista seppur recente: sono passati 80 anni dal decreto del 10 marzo 1946 che permise alle donne con almeno 25 anni di età di poter eleggere e essere elette alle prime elezioni amministrative postbelliche. Una conquista importante che quest’anno vede numerose celebrazioni in tutto il Paese per l’80esimo anniversario del suffragio universale e l’80esimo anniversario della Repubblica.

Oggi Festa della Repubblica, Corigliano-Rossano, celebra gli 80 anni dal primo voto delle donne con la proiezione, in serata, sulla facciata di Palazzo Bianchi, di Corigliano e sede del Palazzo comunale, e sulla sede municipale di Rossano, in piazza Santi Anargiri, di una selezione di 44 delle 122 foto che compongono la mostra "Le donne della Repubblica”.

La proiezione andrà avanti per tutta la notte.