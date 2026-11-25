È stata completata la bitumazione di corso Umberto, a Cosenza. Il programma comunale di manutenzione stradale proseguirà ora in piazza Matteotti, nell’area dei Due Fiumi e su via Trento, secondo quanto annunciato dall’amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso.

I lavori rientrano nel piano di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria urbana.

«Con la bitumazione di Corso Umberto abbiamo dato risposta a un’esigenza da tempo avvertita dai cittadini», afferma Caruso. Il sindaco collega la prosecuzione dei lavori al reperimento delle risorse e alla pianificazione degli interventi necessari a migliorare le condizioni delle strade cittadine.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è estendere progressivamente la manutenzione dal centro alle periferie. «L’obiettivo è superare definitivamente la logica degli interventi tampone e restituire ai cosentini strade più sicure, decorose e riqualificate in maniera strutturale», sostiene il primo cittadino.

Dopo corso Umberto, dunque, le prossime tappe annunciate riguardano piazza Matteotti, Due Fiumi e via Trento, mentre Caruso ribadisce l’intenzione di ampliare il programma alle altre zone della città.