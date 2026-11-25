Consegnati i riconoscimenti a Francesco Montanari, Giampaolo Morelli, Marco Leonardi e Francesca Valtorta. Tre giornate di proiezioni, incontri e approfondimenti per raccontare le bellezze e le eccellenze della nostra terra

Il cinema come linguaggio universale, strumento di promozione culturale e, soprattutto, leva strategica per lo sviluppo turistico del territorio. Si è chiusa con un bilancio positivo la prima edizione del Cirò Film Festival, che dal 19 al 21 novembre ha portato a Cirò Marina protagonisti del cinema italiano, proiezioni, workshop e momenti di confronto. Durante la cerimonia conclusiva, ospitata a Borgo Saverona, sono stati consegnati i riconoscimenti a quattro importanti interpreti del panorama cinematografico italiano: Francesco Montanari, Giampaolo Morelli, Marco Leonardi e Francesca Valtorta. La serata ha celebrato il talento e il percorso artistico degli attori, ma anche il valore dell'incontro diretto tra il mondo dello spettacolo e una comunità desiderosa di aprirsi a nuove esperienze culturali.

Oltre la programmazione cinematografica

La prima edizione ha proposto, al Teatro Alikia, la proiezione di Freaks Out di Gabriele Mainetti, seguita nei giorni successivi da Una fottuta bugia di Gianluca Ansanelli e Regina di Alessandro Grande. Spazio anche alla formazione, con il workshop di make-up cinematografico curato da Lucia Pittalis, e all'approfondimento sul rapporto tra audiovisivo, sostenibilità ed economia locale, con l'incontro Calabria Green – L'enogastronomia calabrese attraverso il cinema e l'audiovisivo, ospitato a Borgo Saverona.

Il Cirò Film Festival è così andato ben oltre la programmazione cinematografica. Un film, una storia, un'immagine possono diventare il primo contatto di uno spettatore con un luogo, suscitando curiosità e il desiderio di visitarlo. Un valore riconosciuto anche dagli stessi protagonisti della rassegna.

Le parole dei protagonisti

Francesco Montanari ha infatti sottolineato il legame speciale costruito con la Calabria e la capacità del territorio di far sentire gli ospiti a casa: «L'ospitalità calabrese è efficace. Ti viene voglia sempre di ritornare. Ti senti sempre a casa». L'attore ha inoltre evidenziato la funzione dei festival come luoghi di incontro, condivisione e nascita di nuove idee e collaborazioni, definendoli vere e proprie «centri nevralgici» nelle quali intuizioni e progetti possono trovare terreno fertile. Per Marco Leonardi, la Calabria rappresenta un patrimonio di luoghi e scenari ancora tutto da raccontare. «Il territorio è come un personaggio aggiunto». Un'affermazione che sintetizza perfettamente la vocazione del festival: fare in modo che i paesaggi e le identità calabresi diventino parte integrante delle storie. Anche Giampaolo Morelli ha rimarcato le potenzialità della regione, sottolineando la bellezza di luoghi che meriterebbero maggiore spazio nelle produzioni audiovisive: «Ogni volta che vengo in Calabria vedo delle bellezze incredibili» ha sostenuto.

Francesca Valtorta ha invece posto l'accento sul valore sociale e culturale della manifestazione, definendo il cinema un «potentissimo amplificatore di messaggi importanti, di emozioni». Per l'attrice, i festival organizzati anche nei centri più piccoli hanno un ruolo fondamentale nell'avvicinare le persone alla cultura cinematografica, favorendo il dialogo e la condivisione: «Ce ne fossero di iniziative come queste, così coraggiose».

Fresca novità

La prima edizione del Cirò Film Festival, organizzato dal Comune di Cirò Marina in collaborazione con la Regione Calabria e la Calabria Film Commission, e sostenuto nell'ambito dell'avviso pubblico regionale 2026 dedicato ai festival e alle rassegne cinematografiche e audiovisive, ha posto le basi per un progetto ambizioso, rafforzando il dialogo con il mondo del cinema e dell'audiovisivo e costruendo nuove occasioni di promozione per Cirò Marina e per l'intera regione.