I dati presentati all’Unical nell’incontro promosso da Unica e Legambiente Calabria. La regione è quarta con 2.862 reati accertati nel 2025. Pergolizzi: criminalità sempre più sofisticata anche nelle filiere dell’economia circolare

La provincia di Cosenza è quinta in Italia per reati ambientali accertati, con 1.092 casi nel 2025. È uno dei dati del Rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente, presentati il 24 novembre all’Università della Calabria durante l’incontro “La criminalità ambientale in Calabria”, organizzato dall’associazione universitaria Unica insieme a Legambiente Calabria.

Il quadro regionale colloca la Calabria al quarto posto nazionale, dopo Campania, Sicilia e Puglia, con 2.862 reati ambientali, pari all’8% del totale italiano. Nello stesso anno sono stati registrati anche 5.157 illeciti amministrativi ed effettuati 128.631 controlli. Nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa si concentra, secondo il rapporto, il 44,3% dei reati ambientali accertati nel Paese.

A illustrare i risultati della trentaduesima edizione del dossier è stata Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, nel corso di un confronto che ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni.

I dati nazionali mostrano una diminuzione dei reati, ma una crescita del valore economico delle attività illegali. Nel 2025 i reati ambientali accertati sono stati 35.735, il 12% in meno rispetto al 2024, a fronte di 1.460.611 controlli, in aumento dello 0,4%. Gli illeciti amministrativi sono invece saliti a 77.895, con un incremento dell’11,4%.

Il rapporto quantifica il business delle ecomafie in 11,5 miliardi di euro, 2,2 miliardi in più, collegando l’aumento soprattutto alla gestione illecita dei rifiuti e alle filiere agroalimentari.

Nell’analisi dei singoli settori, la Calabria si colloca al secondo posto per gli incendi boschivi e di vegetazione e al terzo per le illegalità contro gli animali. È quarta nel ciclo illegale del cemento e nella classifica dell’arte rubata, mentre scende al sesto posto per il ciclo illegale dei rifiuti.

Antonio Pergolizzi, dell’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, ha invitato a leggere questi numeri considerando le caratteristiche dei diversi settori e l’intensità dei controlli. «La Calabria rimane uno degli hotspot della criminalità ambientale», ha affermato, richiamando incendi, cemento, rifiuti, bracconaggio e filiere agroalimentari.

Pergolizzi si è soffermato anche sull’evoluzione delle attività criminali, in particolare nella gestione dei rifiuti: «Oggi non si tratta soltanto di smaltire o sversare illegalmente i rifiuti, ma anche di inserirli nelle dinamiche degli impianti e delle filiere dell’economia circolare. È un know-how che osserviamo da alcuni anni e che la criminalità organizzata mette in campo anche in Calabria».

L’esponente di Legambiente ha inoltre descritto il lavoro alla base del rapporto, costruito attraverso il confronto con forze dell’ordine, magistratura, Direzione nazionale antimafia e Direzione investigativa antimafia. Uno scambio nel quale l’associazione raccoglie elementi dalle attività investigative e mette a disposizione analisi e approfondimenti.

Nel suo intervento, Parretta ha ricordato il capitano di fregata Natale De Grazia, alla cui memoria era dedicata l’edizione 2025 del rapporto, nel trentennale della scomparsa avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1995. «Serve un cambiamento che coinvolga tutti, per realizzare un’economia sana e circolare e liberarci dalle illegalità e dalle logiche criminali», ha dichiarato.

L’incontro è stato presieduto da Renato Rolli, direttore del Laboratorio di Ricerca su Mafia e Corruzione, e dalla studentessa di Giurisprudenza Francesca Rombolà. I saluti iniziali sono stati affidati al direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche Franco Rubino, al presidente del Consiglio degli studenti Gianmarco Profiti e al rappresentante degli studenti Giuseppe Cristaldi. È intervenuto anche il rettore Gianluigi Greco.

Al confronto hanno contribuito la docente Elvira Brunelli, il dirigente generale del Dipartimento per la Sostenibilità ambientale Salvatore Siviglia, l’avvocato e dottore di ricerca in Diritto amministrativo Dario Sammarro, la coordinatrice scientifica del Laboratorio di Ricerca su Mafia e Corruzione Maria Mazzuca e il docente di Pedagogia dell’antimafia Giancarlo Costabile.