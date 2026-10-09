Sabato 10 ottobre alle 18 il progetto per pianoforte e chitarra nella stagione promossa da The Brass Collection e diretta da Luigi Santo

Pianoforte e chitarra per il nuovo appuntamento dell’Autunno Musicale a Cosenza. Sabato 10 ottobre alle 18, il Museo dei Brettii e degli Enotri ospiterà “Capelli”, progetto ideato dal pianista Maurizio Mastrini, sul palco insieme al chitarrista Anthony Guerrini.

Il concerto rientra nella stagione promossa dall’associazione The Brass Collection, patrocinata dal Comune di Cosenza e diretta artisticamente dal maestro Luigi Santo.

Il progetto “Capelli”

La proposta mette il pianoforte al centro di un percorso che associa musica, immagini e racconto, con l’intento di ampliare l’esperienza del tradizionale concerto pianistico.

Il dialogo con la chitarra di Guerrini accompagnerà un progetto costruito sulle composizioni e sulla ricerca espressiva di Mastrini.

Il percorso di Maurizio Mastrini

Pianista e compositore, Mastrini sviluppa la propria attività creativa in Umbria. La sua scrittura attraversa i canoni classici e la musica contemporanea, alternando composizioni minimaliste, strutture di concezione matematica e passaggi caratterizzati da una maggiore densità sonora.

Secondo i dati riportati nella presentazione dell’evento, negli ultimi dieci anni ha tenuto 860 concerti nel mondo e superato 42 milioni di ascolti su Spotify.

Anthony Guerrini, dalla formazione ai concerti

Guerrini ha iniziato a studiare chitarra a undici anni con Michele Corbu, ottenendo riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Rospigliosi di Pistoia e il Rovere d’Oro.

Ha frequentato corsi di perfezionamento con musicisti come David Russell, Claudio Piastra, Carlos Bonell, Michael Lewin, Vladimir Mikulka e Alberto Ponce. È stato inoltre selezionato da Oscar Ghiglia per i corsi dell’Accademia Chigiana di Siena.

La sua attività concertistica lo porta a esibirsi in Italia e in Europa, sia come solista sia in formazioni cameristiche.