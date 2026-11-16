Romano e Unical hanno sperimentato il riuso delle radici già lavorate nelle malte cementizie. A Rimini i risultati delle prove: con le fibre, i campioni hanno resistito meglio sia alla flessione sia alla compressione
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Le fibre che restano dopo la lavorazione della radice di liquirizia possono trovare un secondo impiego negli intonaci. È quanto emerge dalle prove di laboratorio condotte nell’ambito di una ricerca di Romano Srl, azienda di Corigliano-Rossano, e dell’Università della Calabria. Aggiunte alla malta cementizia dopo un pretrattamento, le fibre hanno migliorato la capacità dei campioni di resistere sia alla flessione sia alla compressione.
I risultati delle prove
I ricercatori hanno utilizzato i residui della radice di Glycyrrhiza glabra. Secondo i risultati riportati nella nota dell’associazione Calabria Excellent, l’intervallo di dosaggio individuato come ottimale è tra l’1,5% e il 3% in peso. Rispetto agli intonaci tradizionali usati per il confronto, le prove hanno registrato un aumento fino al 23% della resistenza a flessione e fino al 26% della resistenza a compressione. Si tratta dei valori massimi osservati in laboratorio.
La sperimentazione ha preso in esame anche l’adesione e la resistenza all’umidità. Per queste due caratteristiche la nota riferisce un esito favorevole, senza indicare valori numerici.
La presentazione a Rimini e il lavoro con l’Unical
Lo studio è stato presentato alla Fiera di Rimini durante Ecomondo 2026, dal 3 al 6 novembre, nella sessione dedicata alla prevenzione dei rifiuti e al riuso delle risorse. Il contributo è stato pubblicato negli atti del convegno sulla rivista Procedia Environmental Science, Engineering and Management.
L’amministratore Vincenzo Romano ha ringraziato il collaboratore scientifico Luigi Madeo, che ha condotto la ricerca, e le strutture dell’ateneo coinvolte: il Laboratorio TecAm del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente, il Dipartimento di Ingegneria Civile e quello di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale. Per Fabio Pugliese, presidente di Calabria Excellent, l’interesse del lavoro sta nella possibilità di dare un impiego edilizio a uno scarto agroalimentare.