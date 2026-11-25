Proseguono gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso nell’ambito della 18ª edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). Domani, venerdì 27 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, presso l’Isola Ecologica di Via Baccelli, si terrà l’iniziativa “Raccolta Solidale”, organizzata dal Comune di Cosenza in collaborazione con Ecologia Oggi e Casa San Francesco.

L’evento nasce con il duplice obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla cultura del riuso, evitando lo spreco tessile, e di offrire un aiuto concreto alle persone più fragili in vista dell’arrivo della stagione invernale. Durante la mattinata, i cittadini potranno conferire i seguenti articoli (in buono stato e puliti): Abbigliamento uomo: giubbotti, maglioni, pantaloni, tute e sneakers. Biancheria e intimo: intimo uomo/donna (nuovo), lenzuola, coperte e asciugamani.

«Con questa iniziativa uniamo la tutela dell’ambiente al valore più alto della nostra comunità: la solidarietà - afferma il sindaco Franz Caruso –. Dare una seconda vita agli indumenti e alla biancheria che non utilizziamo più significa ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti ma, soprattutto, tendere una mano concreta a chi vive un momento di difficoltà, proprio mentre il freddo inizia a farsi sentire. Invito i cosentini a partecipare numerosi domani mattina in via Baccelli: un piccolo gesto di generosità può fare una grande differenza».