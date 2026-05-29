«Da mesi sollecitiamo con garbo un intervento radicale nella nostra area. Ma nulla è accaduto. Abbiamo visto i cittadini dover pulire personalmente i marciapiedi dalle foglie cadute. Perché gli alberi non sono mai stati potati. Se le segnalazioni garbate, se i suggerimenti non vengono ascoltati è persino inutile continuare ad avere fiducia in una risposta istituzionale». Questa la denuncia del Comitato di Quartiere di Piazza Riforma a Cosenza.

«La gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria è deficitaria e non soddisfa le esigenze dei cittadini. Vale per il verde, vale per Ecologia Oggi. I suggerimenti servono solo se vengono ascoltati. Ma spetta all'amministrazione comunale sollecitare le cooperative a fare il loro lavoro. Noi non abbiamo mai avuto pregiudizi verso l'amministrazione comunale. Ma non partecipiamo a condivisioni di soluzioni mai viste e all'immagine di una città in cui va tutto bene», conclude il Comitato di quartiere di Piazza Riforma