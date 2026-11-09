Nel concorso di sabato 7 novembre centrati due 9. Le giocate vincenti in via Nazionale e in via Casa Savoia
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Due vincite da 20mila euro ciascuna in Calabria nel concorso del 10eLotto di sabato 7 novembre. Come riporta Agipronews, i premi sono stati centrati a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, e a Reggio Calabria, in entrambi i casi grazie a un 9.
A Corigliano-Rossano la vincita in via Nazionale
La giocata vincente nel Cosentino è stata registrata in via Nazionale, a Corigliano-Rossano. Il premio ammonta a 20mila euro, lo stesso importo ottenuto con la giocata effettuata in via Casa Savoia, a Reggio Calabria. Le due vincite portano complessivamente in regione 40mila euro.
Distribuiti 16,6 milioni nell’ultimo concorso
Secondo i dati riportati da Agipronews, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,6 milioni di euro in tutta Italia. Il totale delle vincite dall’inizio dell’anno raggiunge così 3,36 miliardi di euro.