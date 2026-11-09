Un tavolo tecnico tra Comuni, enti sovracomunali ed esperti per valutare il recupero della vecchia ferrovia Paola-Cosenza, con particolare attenzione al tratto tra San Fili e Rende. È la proposta avanzata dalla sindaca Linda Cribari durante l’incontro ospitato nel Teatro comunale “F. Gambaro” di San Fili, dedicato alle prospettive di una linea fuori esercizio da circa quarant’anni.

Il confronto ha affiancato alle ipotesi di valorizzazione turistica e di collegamento tra costa ed entroterra le difficoltà da affrontare: sostenibilità della gestione, condizioni strutturali del tracciato e autorizzazioni necessarie per un eventuale ritorno dei treni passeggeri. Il recupero resta una proposta da approfondire sul piano tecnico e istituzionale.

La proposta di Cribari: un tavolo tecnico sul vecchio tracciato

Promosso dal Comune di San Fili con Svimar, Fremo Calabria e Ferrovie in Calabria, l’incontro ha riunito amministratori, rappresentanti delle istituzioni, docenti e professionisti. A introdurre e coordinare i lavori è stato il sociologo e giornalista Antonio Iapichino, che ha richiamato anche il valore sociale e culturale dell’infrastruttura.

Cribari ha indicato nella costituzione di un tavolo tecnico il passaggio necessario per trasformare il confronto sulla memoria ferroviaria in un percorso progettuale. L’obiettivo è coinvolgere le diverse competenze e costruire una proposta condivisa, attraverso la quale anche i piccoli Comuni possano contribuire allo sviluppo del territorio.

Nel dibattito è emersa la necessità di rafforzare le relazioni tra la costa tirrenica, Cosenza e i centri dell’entroterra, valutando il possibile contributo della linea alla mobilità e all’attrattività delle aree interne.

Sostenibilità e turismo: il confronto con Regione, Provincia e Fondazione FS

Intervenuto in collegamento video, il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso ha posto l’accento sulla sostenibilità nel tempo dell’eventuale recupero. Nella sua valutazione, la linea avrebbe una funzione prevalentemente turistica. Mancuso ha comunque manifestato disponibilità a partecipare a un tavolo tecnico.

Il presidente della Provincia di Cosenza e sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, ha affidato a un videomessaggio il proprio sostegno al confronto. Ha indicato nella ferrovia un’opportunità per costruire un itinerario turistico e ha sollecitato un documento unitario tra le istituzioni interessate.

Pietro Fattori, responsabile Comunicazione Esterna della Fondazione FS, ha espresso sostegno alla proposta di valorizzazione dell’infrastruttura, collegandola alle prospettive del turismo e della mobilità.

Il tratto San Fili-Rende tra le ipotesi da approfondire

Una parte del dibattito si è concentrata sul collegamento tra San Fili e Rende. Il vicesindaco di San Fili Antonio Romeo lo ha indicato come l’obiettivo più facilmente realizzabile, pur ribadendo l’interesse dell’amministrazione per la valorizzazione dell’intera tratta.

Sulla valenza e sulla fattibilità del segmento Rende-San Fili si è soffermato anche Pietro Calabrese, vicepresidente Svimar. Roberto Galati, presidente dell’associazione Ferrovie in Calabria, ha invece evidenziato le difficoltà di ripristinare tutto il vecchio percorso, auspicando almeno un collegamento metropolitano fino a San Fili.

Il consigliere comunale di Rende Clelio Gelsomino ha sostenuto la necessità di dare seguito all’incontro attraverso un tavolo tecnico. Cristian Marchese, assessore al Turismo di San Lucido, ha richiamato le caratteristiche paesaggistiche e storiche della tratta, condividendo la proposta di un documento unitario.

Cedimenti, smottamenti e autorizzazioni: le criticità della ferrovia

Gli ostacoli tecnici sono stati illustrati da Gabriella Mazzulla, docente ordinaria di Ingegneria dei Trasporti e delegata del rettore per i Trasporti e la Mobilità dell’Università della Calabria. La docente ha segnalato cedimenti strutturali e smottamenti lungo il percorso, oltre alle difficoltà legate all’omologazione per il trasporto passeggeri.

Mazzulla ha richiamato il ruolo attribuito al ferro dal Piano regionale dei trasporti e ha espresso il sostegno dell’Unical all’idea progettuale, pur evidenziando gli approfondimenti necessari.

Accanto all’ipotesi di riattivazione, Giuseppe Lo Feudo, già direttore generale delle Ferrovie della Calabria, ha proposto una riqualificazione della linea finalizzata alla creazione di un polo museale. L’architetto Francesco Cassano, autore del volume “Il treno della memoria Paola Cosenza”, ne ha sottolineato il valore di testimonianza culturale e costruttiva.

Turismo lento e aree interne al centro delle proposte

Il docente Unical di Ambiente, Territorio e Turismo Giovanni Tocci ha collegato le prospettive di recupero al cambiamento della domanda turistica e al ruolo dei piccoli comuni attraversati dalle infrastrutture dismesse.

Il sindaco di Castiglione Cosentino Salvatore Magarò ha richiamato la storia della linea e le opportunità del turismo lento, mentre il sindaco di Falconara Albanese Pino Porco ha attribuito alla sua valorizzazione un interesse che supera i confini regionali.

Dagli interventi dei delegati Svimar Loris Pellicanò e Michele Laurino è arrivato un richiamo alle esperienze realizzate altrove e alla necessità di fare rete. Virgilio Caivano, coordinatore nazionale piccoli comuni, ha descritto la proposta come una sfida che richiede condivisione tra i territori.

A concludere i lavori è stato il presidente Svimar Giacomo Rosa, che ha indicato nel recupero del patrimonio ferroviario una possibile occasione per portare visitatori nelle aree interne.