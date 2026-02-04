Approvato l’intervento di adeguamento statico, sismico e impiantistico del complesso scolastico di via Popilia. L’amministrazione di Franz Caruso punta su sicurezza, socialità e rigenerazione urbana

L’esecutivo cittadino, presieduto dal sindaco Franz Caruso, ha approvato il progetto di “Potenziamento delle infrastrutture per l’istruzione: Messa in sicurezza della Palestra-Auditorium della Scuola ‘Fausto Gullo”, destinando risorse pari a 1 milione e 290 mila euro.

L’intervento, proposto dall’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli, rientra nel programma Agenda Urbana 2021–2027 e risponde all’esigenza di adeguare dal punto di vista statico, sismico e impiantistico uno degli spazi scolastici più importanti di via Popilia.

“Investire sulla sicurezza delle scuole e sulla qualità degli spazi pubblici significa investire sul futuro della città – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso –. Con questo intervento restituiamo agli studenti e al quartiere un luogo fondamentale per lo sport, la cultura e la socialità, rendendolo finalmente sicuro, moderno e pienamente fruibile. La scuola deve essere sempre più un presidio educativo, ma anche un punto di riferimento sociale per l’intera comunità”.

L’opera riguarda in particolare il blocco palestra–auditorium dell’Istituto “Fausto Gullo” e punta a restituire alla scuola ambienti essenziali per la didattica, l’attività sportiva e la crescita sociale degli studenti. La palestra rappresenta, infatti, uno spazio strategico per la formazione psico-fisica dei ragazzi, favorendo stili di vita sani, inclusione e benessere, mentre l’auditorium costituisce un importante contenitore culturale per eventi, spettacoli, incontri e iniziative aperte al territorio.

Oltre alla valenza scolastica, il progetto assume, dunque, un ruolo centrale anche per il quartiere, poiché consentirà di riattivare uno spazio destinato ad attività pomeridiane, sportive e culturali, rafforzando la socialità, prevenendo il disagio giovanile e consolidando il senso di appartenenza della comunità.

Nel dettaglio, i lavori prevedono, tra l’altro:

adeguamento statico, con il rinforzo degli elementi strutturali e la riduzione delle deformazioni;

adeguamento sismico, in linea con le normative vigenti;

adeguamento impiantistico, con soluzioni sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico;

“Restituiremo alla città uno spazio pubblico di grande valore – ha concluso Franz Caruso – capace di ospitare attività sportive, culturali e sociali, rafforzando il legame tra scuola e territorio e contribuendo alla rigenerazione urbana di via Popilia che è centrale nella nostra azione insieme a tutti gli altri quartieri popolosi e periferici che fino a ieri erano stati abbandonati a se stessi. L’ intervento sulla “Fausto Gullo”, che va oltre l’aspetto tecnico e strutturale, si inserisce in una visione più ampia di scuola aperta, sicura e centrale nella vita dell’intero comprensorio”.