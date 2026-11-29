Giovedì 3 dicembre alle 20 in piazza Bilotti, una serata di moda, danza e musica. La presidente Francesca Caruso: «Non siamo soltanto ciò che vediamo riflesso in uno specchio e non siamo soltanto la nostra diagnosi»
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Otto donne che hanno vissuto o stanno vivendo un percorso oncologico hanno scelto di salire in passerella a Cosenza. Saranno le protagoniste di «Oltre lo specchio, la speranza in passerella», la serata organizzata dall’associazione Onco Med per giovedì 3 dicembre 2026, alle 20, al Museo Multimediale di piazza Bilotti.
La sfilata, accompagnata da momenti di danza, musica e spettacolo, nasce per raccontare come cambia il rapporto con la propria immagine durante la malattia. Attraverso la scelta di mostrarsi in pubblico, le partecipanti porteranno l’attenzione su un aspetto dell’esperienza oncologica a cui l’associazione vuole dare spazio: il desiderio di riconoscersi nel proprio corpo anche quando l’aspetto fisico cambia.
«Dietro ogni cicatrice, ogni cambiamento fisico, ogni momento di difficoltà, c’è una donna con i suoi sogni, la sua sensibilità, la sua voglia di vivere e di sentirsi bella», spiega Francesca Caruso, presidente di Onco Med. A chi affronta un percorso simile, aggiunge, l’associazione vuole ricordare che «la malattia non definisce la loro identità».
L’incontro di piazza Bilotti si affianca alle attività di ascolto e sostegno che Onco Med rivolge sul territorio alle persone che vivono l’esperienza oncologica, insieme alle iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione e sull’assistenza.