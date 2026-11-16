L’opera d’arte è stata individuata e recuperata presso il MUST – Museo Storico Città di Lecce, dove si trovava esposta in occasione della mostra dal titolo “Eravamo innamorati del vero”, tenutasi dal 18 aprile al 18 ottobre 2025.

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale restituiscono un dipinto ottocentesco, olio su tela, dal titolo “Un medico in erba”, attribuito all’artista Giuseppe De Nigris, provento di furto. Il 16 novembre 2026, alle ore 10:30, in Cosenza, presso il Palazzo del Governo, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza restituiranno al Presidente della Provincia un dipinto, olio su tela, attribuito all’artista ottocentesco Giuseppe De Nigris, dal titolo “Un medico in erba”, provento di furto ai danni del citato Ente perpetrato in periodo risalente nel tempo.

La restituzione è il risultato di un’indagine condotta dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Nel corso delle attività investigative, sviluppate anche attraverso analisi effettuate sulla Banca Dati dei beni culturali Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale illecitamente sottratti, in uso esclusivo al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, l’opera d’arte veniva individuata e recuperata presso il MUST – Museo Storico Città di Lecce, dove si trovava esposta in occasione della mostra dal titolo “Eravamo innamorati del vero”, tenutasi dal 18 aprile al 18 ottobre 2025.

Il valore economico del bene, di indubbio interesse storico e artistico, è stato stimato in 70.000 euro circa. Al termine delle indagini, la posizione dell'indagato che aveva concesso l'opera in mostra al Museo Storico è stata archiviata per intervenuta prescrizione del reato.

Di conseguenza, l'Autorità Giudiziaria competente ha disposto il dissequestro del bene e la sua contestuale restituzione al legittimo proprietario, individuato nell’Ente Provincia di Cosenza, che lo riacquisirà al proprio patrimonio mobiliare. Il dipinto, infatti, era stato acquistato dall’Ente Locale nel corso della “XII Esposizione del 14 marzo 1875”, organizzata dalla “Società Promotrice di Belle Arti di Napoli”.

L’odierna restituzione di questo importante bene culturale al patrimonio dello Stato è il frutto di un’azione complessa, condotta in stretta sinergia con gli organi periferici del MiC, in particolare dei funzionari della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria e della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, che con impegno e professionalità hanno coadiuvato il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza nell’attività di recupero del prezioso dipinto.