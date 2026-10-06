Un’interruzione della fornitura idropotabile sta interessando gran parte della città di Cosenza a causa di una consistente perdita individuata sulla condotta adduttrice DN 700 dell’Acquedotto Abatemarco.

Il guasto è stato localizzato nel territorio comunale di San Donato di Ninea, in località Nascejume. Sorical ha comunicato al Comune di Cosenza che la sospensione si è resa necessaria per permettere l’esecuzione dei lavori di riparazione.

«La regolare erogazione del servizio sarà ripristinata al termine dell’intervento», ha precisato la società. Nella comunicazione non è indicato un orario per la conclusione dei lavori e per il completo ritorno dell’acqua nelle zone interessate.

Sospensione della fornitura in 23 comuni

La perdita sulla condotta dell’Abatemarco coinvolge complessivamente le utenze di 23 comuni della provincia di Cosenza.

Per quanto riguarda il capoluogo, la sospensione sarà totale nella maggior parte delle zone servite dallo schema interessato. Alcune aree, tuttavia, continueranno a ricevere acqua perché alimentate da serbatoi, pozzi o sistemi differenti.

Le zone di Cosenza senza interruzioni

Sorical ha indicato le aree nelle quali la fornitura dovrebbe proseguire regolarmente:

Ospedali e Case Alte , alimentate dalle vasche del serbatoio regionale di Cozzo Muoio;

, alimentate dalle vasche del serbatoio regionale di Cozzo Muoio; utenza De Rada , alimentata dalla portata del pozzo;

, alimentata dalla portata del pozzo; aree servite dallo schema del Bufalo, tra le quali Serra Sottana e Cozzo Badessa;

zona Merone, alimentata dal serbatoio di Cozzo Muoio.

Tutte le altre utenze cittadine saranno interessate dalla sospensione completa dell’erogazione fino alla conclusione dell’intervento sulla condotta adduttrice.