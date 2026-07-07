Cosenza celebra il successo di Flextony e Tigerplug, vincitori della terza edizione di "Nuova Scena", il talent dedicato al rap italiano distribuito da Netflix. Il duo calabrese ha conquistato la finale del programma, aggiudicandosi il montepremi di 100 mila euro al termine di un percorso che li ha visti distinguersi nelle diverse prove previste dal format.

La terza stagione di Nuova Scena si è conclusa con l'ultimo appuntamento che ha messo di fronte quattro finalisti: Flextony e Tigerplug, Thyna, Dalfa e Nap. Dopo una fase iniziale caratterizzata da una finta eliminazione, tutti i concorrenti sono stati riammessi in gara per affrontare la prova decisiva.

Nel corso della finale gli artisti hanno presentato un brano inedito realizzato con il supporto di alcuni tra i principali produttori della scena hip hop italiana, tra cui TY1, The Night Skinny, Sick Luke e Sine. Al termine delle esibizioni, la giuria ha premiato il duo di Cosenza, mentre al secondo posto si è classificata Thyna, davanti a Dalfa e Nap.

Anche in questa edizione il programma ha visto protagonisti in giuria Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, ai quali si è aggiunto Guè. Durante il percorso i concorrenti si sono confrontati con freestyle, cypher, scrittura, realizzazione di videoclip e collaborazioni con artisti come Lazza, Papa V, Nerissima Serpe ed Ele A.

Da Cosenza al panorama di Nuova Scena, chi sono Flextony e Tigerplug

Dietro il nome d'arte Flextony c'è Antonio Misiti, 23 anni, artista originario di Cosenza e membro del collettivo VSGT, realtà attiva nella scena rap cittadina. Negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso musicale attraverso singoli e progetti che gli hanno consentito di emergere nell'underground calabrese.

Nel 2025 ha pubblicato il suo primo progetto discografico, "Signor Album", confermando un percorso artistico caratterizzato da uno stile che unisce tecnica, scrittura personale e attenzione alle sonorità contemporanee. L'esperienza a Nuova Scena ha rappresentato un ulteriore passo nella sua crescita, grazie alle prove affrontate nel corso del programma e alla capacità di adattarsi ai diversi format richiesti dalla competizione.

Tra le pubblicazioni più note figurano "Signor Album", il joint album "Tony e Tiger", realizzato insieme a Tigerplug, e diversi brani prodotti con il collettivo VSGT. Con la vittoria di Flextony e Tigerplug, Cosenza porta così sul gradino più alto del podio uno dei principali talent dedicati al rap italiano, confermando la presenza di una scena musicale locale sempre più capace di affermarsi a livello nazionale.

Tigerplug, nome d'arte di Roberto Madou Sissoko, ha 20 anni ed è originario di Cosenza. Cresciuto in una famiglia legata alla musica, è figlio del musicista maliano Baba Sissoko, noto a livello internazionale per la sua attività tra world music, jazz e sonorità tradizionali africane.

Fa parte del collettivo VSGT, realtà attiva nella scena urban cosentina, e insieme a Flextony ha dato vita a un progetto artistico che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione del pubblico locale e nazionale. Il duo ha pubblicato il joint album "Tony e Tiger", lavoro che ha consolidato la collaborazione tra i due artisti.

Nel percorso a Nuova Scena, Tigerplug si è distinto per uno stile che unisce rap e trap, affrontando le diverse prove del talent con continuità e mettendo in evidenza una forte identità artistica. La partecipazione al programma ha rappresentato un'importante occasione per presentare la propria musica a un pubblico più ampio e contribuire alla vittoria finale insieme a Flextony.