Ne è emerso l’auspicio che tra le parti si possano stabilire buoni rapporti, tali da poter formare presto una sola società in grado di unire le forze e rappresentare al meglio la città

Si è tenuto ieri mattina nella Sala Giunta del Comune di Rende, un primo e importante incontro promosso dal Sindaco, Onorevole Sandro Principe, per affrontare il futuro del calcio cittadino. Al tavolo istituzionale, guidato dal primo cittadino, hanno partecipato il vicesindaco Fabio Liparoti, gli assessori Pierpaolo Iantorno e Stefania Belvedere, il consigliere Clelio Gelsomino, il consigliere e vicepresidente della provincia Federico Belvedere, il dirigente Carlo Consoli e il segretario generale Ciriaco Di Talia.

Grazie all’iniziativa del Sindaco, si sono seduti allo stesso tavolo il presidente del Rende Calcio, Lucio Marrelli, supportato da un gruppo di imprenditori partner, e i vertici della nuova realtà sportiva, City Rende F.C., rappresentata da Muglia e Roberto Occhiuzzi, anch’essi affiancati da altri operatori economici del territorio.

Questo primo confronto è servito essenzialmente per avviare il dialogo e mettere a contatto le due compagini. Ne è emerso l’auspicio che tra le parti si possano stabilire buoni rapporti, tali da poter formare presto una sola società in grado di unire le forze e rappresentare al meglio la città. A prescindere dall’esito di questo percorso, il Sindaco Sandro Principe ha comunque già dato la piena disponibilità dello Stadio “Marco Lorenzon”.

Quello di stamattina è un punto di partenza fondamentale a cui seguiranno a breve con nuovi incontri operativi. L’avvio del dialogo lancia comunque un messaggio di assoluta serenità alla comunità: i tifosi e i cittadini rendesi possono stare tranquilli perché il calcio tornerà a Rende, e lo farà come e meglio di prima.