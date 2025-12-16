La ricerca scientifica incontra le istituzioni e parla direttamente ai giovani. In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, Cosenza si è trasformata in un laboratorio di idee e visioni ospitando, nella Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi, un evento di alto profilo dedicato all’esplorazione spaziale e alla scienza d’avanguardia.

Su iniziativa del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca e della consigliera delegata alle relazioni con il Consiglio comunale dei Giovani, Alessandra Bresciani, il Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza, presieduto da Salvatore Giordano, ha promosso l’incontro dal titolo “Unical nello Spazio: la Missione Plasma Observatory”, coinvolgendo studenti del Liceo Scientifico “Scorza” e numerosi cittadini. Un appuntamento che si inserisce nel percorso avviato dal Consiglio dei Giovani per valorizzare il sapere scientifico come strumento di crescita collettiva e di partecipazione democratica.

Protagonista dell’incontro è stato il Francesco Valentini, direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e professore ordinario di Fisica teorica della materia, che ha illustrato i contenuti e le prospettive della missione Plasma Observatory, progetto di rilievo internazionale di cui è responsabile scientifico. Si tratta di una proposta ambiziosa: una costellazione di sette satelliti dedicati allo studio avanzato della magnetosfera terrestre, la regione che protegge il pianeta dal vento solare e dalle sue particelle ad alta energia.

Nel suo intervento, Valentini ha spiegato che «comprendere in profondità le dinamiche della magnetosfera è essenziale non solo per lo studio dei processi fondamentali della fisica del plasma, ma anche per proteggere la nostra “bolla” magnetica e migliorare la capacità di previsione degli effetti dell’attività solare sulla Terra». Un tema che intreccia scienza pura e applicazioni concrete, dalla sicurezza delle infrastrutture tecnologiche alla protezione della vita sul pianeta.

Il progetto è attualmente in competizione europea con altre due proposte scientifiche di pari livello. La decisione finale dell’Agenzia Spaziale Europea è attesa per giugno 2026 e prevede un investimento complessivo di circa 700 milioni di euro per la realizzazione e il lancio della missione, un dato che testimonia la portata strategica dell’iniziativa e il ruolo che l’Unical può giocare nello scenario spaziale internazionale.

A conclusione del dibattito con il pubblico, il presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, Salvatore Giordano, ha donato al professor Valentini una riproduzione del sigillo cittadino, come riconoscimento simbolico dell’eccellenza scientifica e dell’impegno nella ricerca. Un gesto che sottolinea il valore esemplare del lavoro svolto per le nuove generazioni, sempre più chiamate a guardare alla scienza come strumento di emancipazione e futuro.