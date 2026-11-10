Dal 15 al 17 novembre la Galleria Nazionale ospita incontri sulla pittura in Calabria dal Rinascimento al Settecento. L’apertura straordinaria serale è prevista soltanto domenica 15

La Galleria Nazionale di Cosenza resterà aperta fino alle 21 domenica 15 novembre, in occasione dell’avvio delle giornate internazionali di studio “Mattia Preti e oltre. La Galleria Nazionale di Cosenza e la pittura in Calabria”. Gli incontri proseguiranno fino al 17 novembre a Palazzo Arnone, in via Gian Vincenzo Gravina, con interventi dedicati alle collezioni del museo e alla pittura calabrese dal Rinascimento al Settecento.

L’apertura straordinaria serale riguarda soltanto la giornata di domenica. Per partecipare alle giornate di studio occorre scrivere a drm-cal.ufficiostampa@cultura.gov.it.

Domenica 15 novembre la visita alla collezione

L’iniziativa si aprirà con una visita seminariale durante la quale i relatori approfondiranno le opere della Galleria insieme ai curatori e ai funzionari storici dell’arte della Direzione regionale Musei.

Nella stessa giornata, il prolungamento dell’apertura fino alle 21 consentirà anche ai visitatori di accedere alla collezione in orario serale.

Le giornate sono curate da Rossana Baccari, direttrice della Galleria Nazionale di Cosenza, Mauro Vincenzo Fontana, professore associato dell’Università Roma Tre, e Antonio Geremicca, professore associato dell’Università della Calabria.

Lunedì 16: Palazzo Arnone, le collezioni e Mattia Preti

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione dei curatori, la prima sessione di lunedì 16 novembre sarà dedicata alla storia di Palazzo Arnone, da antico carcere a sede museale, e alla formazione e all’evoluzione delle collezioni della Galleria.

Le successive sessioni approfondiranno le figure e le opere di maestri attivi o documentati in Calabria tra il Cinquecento e il Settecento. Tra gli autori al centro degli interventi figurano Marco Cardisco, Pietro Negroni, Marco Pino, Francesco Cozza, Luca Giordano e Mattia Preti.

Martedì 17: la pittura tra Seicento e Settecento

Le ultime due sessioni, in programma martedì 17 novembre, si concentreranno sugli sviluppi dell’arte a Cosenza e nel territorio calabrese tra la fine del Seicento e il Settecento.

Sono previsti contributi su Paolo De Matteis, Stefano Liguoro, il Baciccio, Sebastiano Conca, Francesco De Mura, Corrado Giaquinto e Carlo Maratti. Una discussione finale e il bilancio dei lavori concluderanno il convegno.

La collaborazione tra museo e università

L’appuntamento è promosso dalla Galleria Nazionale di Cosenza, dalla Direzione regionale Musei nazionali Calabria e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical, con il coinvolgimento dell’Università Roma Tre.

Il confronto metterà in relazione lo studio del patrimonio della Galleria con le vicende della pittura in Calabria e con i suoi rapporti con altri contesti artistici.

«Il ciclo di giornate di studio rappresenta un’occasione fondamentale non solo per la comunità scientifica, ma anche per il territorio e gli appassionati d’arte», dichiara Baccari, indicando nella riscoperta del patrimonio calabrese e dei suoi legami con i centri di produzione italiani ed europei una delle finalità dell’iniziativa.