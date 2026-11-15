Tanti voti alti nel Cosenza che vince anche contro la Casertana e risale la classifica. La difesa soffre solo nel finale, a centrocampo altra grande prova di Palmieri. Cimino è un'arma in più. In attacco Energe segna e lotta, bravo anche Achour.

DIFESA

RIZZO: VOTO 6,5

Primo tempo da spettatore non pagante. Nella ripresa pasticcia un po' con i piedi prima della grande parata sul colpo di testa di Piovanello. Non può nulla sul gol di Manconi, sul quale però si rifà subito dopo con una bella deviazione che evita il pareggio. Il guardalinee gli evita la beffa dopo la tripla parata, vanificata, su Caporale.

PASCALAU: VOTO 6

Irruenza e cattiveria in ogni intervento. Efficacia. Ma forse da un po' troppo spazio a Manconi in occasione del gol ospite.

DAMETTO: VOTO 6

Tre quarti di gara nei quali comanda il reparto senza affanni. Non riesce a tenere l'ordine nel finale e il Cosenza soffre terribilmente.

DALMAZZI: VOTO 6,5

Il giallo iniziale poteva condizionarlo, oltre a fargli saltare il prossimo match, invece gioca una buonissima gara. Annulla Castelli, mentre Manconi, per trovare spazio, deve cambiare zona d'azione.

CENTROCAMPO

CIMINO: VOTO 7

Il gol è il giusto premio ad una gara gagliarda. Spinge con buona lena, difende con ardore. Sempre al posto giusto sui cross avversari. E’ tornato ai suoi livelli.

NDOW: VOTO 6,5

Gioca un’altra gara positiva, soprattutto nel primo tempo, quando, oltre a spezzare il gioco avversario, accompagna anche l’azione offensiva dei suoi. Cala con il passare dei minuti.

PALMIERI: VOTO 7

Canta e porta la croce. Ogni azione rossoblù passa dai suoi piedi, ma allo stesso tempo non si tira certo indietro quando c’è da difendere e fare la lotta con gli avversari. Calciatore imprescindibile per questa squadra.

QUIETO: VOTO 6,5

Le sue serpentine creano sovente superiorità numerica. Bravo a galleggiare tra centrocampo e trequarti. Anche nella sofferenza del secondo tempo fa comunque il suo finché resta in campo.

CONTILIANO: VOTO 6,5

Ci mette garra e qualità. Fa su e giù sulla fascia sinistra, scoprendosi ormai affidabile anche per questo nuovo ruolo che gli ha cucito addosso Coppitelli.

ATTACCO

ENERGE: VOTO 7

Un gol di grande classe e giocate sempre sagge utili alla squadra. Sempre lucido. Esce stremato perché nel secondo tempo fa più il terzino che l’attaccante.

ACHOUR: VOTO 6,5

Buttato in campo all’ultimo istante per l’indisponibilità di McJannet, si fa trovare prontissimo. Entra in tutte e due le azioni dei gol rossoblù grazie alla sua grande caparbietà. Rimane negli spogliatoi dopo il primo tempo.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 7

Lo aveva detto che il lavoro sarebbe stata l’unica strada per venire fuori dalle sabbie mobili. Il suo sta finalmente dando anche i meritati frutti. Il Cosenza colpisce con freddezza quando deve, ma poi è bravo anche a soffrire. Lo spirito di questa squadra è encomiabile ed è tutto merito suo.

SUBENTRATI

PETROVIC: VOTO 6

Non ha chance per fare male ma è comunque utile alla causa. Tiene palla, fa salire la squadra, prende falli.

DZEPAR: VOTO 6

Quando entra lui c’è da soffrire ed il Cosenza gioca ormai poco. Si cala subito nel clima di battaglia.

COGONI: VOTO 6

Entra al posto di Cimino ma la sua gara è prettamente difensiva. Sempre preciso nelle diagonali, copre bene le avanzate casertane dal suo lato.

PALAZZINO: VOTO 6

Anche lui è chiamato a difendere e provare a pressare la difesa avversaria. Non si tira indietro.

D’ALENA: SV