L’ex consigliere comunale di Altomonte Vincenzo Borrelli denuncia il calo dei prezzi e chiede alla Regione interventi sul costo della molitura, sulla tracciabilità dell’origine e sul prezzo minimo

«Circa il 50% delle olive rischia di rimanere sulle piante e di non essere raccolto». È l’allarme lanciato da Vincenzo Borrelli, già consigliere comunale di Altomonte, che contesta le valutazioni sulla tenuta dei prezzi nella campagna olivicola calabrese. Nella sua nota indica un prezzo di 25-30 centesimi al chilo per le olive e di 4,60 euro al litro per l’olio. A queste condizioni, sostiene, per molte famiglie raccogliere diventa poco conveniente.

Per Borrelli il nodo è quanto viene riconosciuto a chi coltiva. La resa della molitura, osserva, in Calabria si sarebbe storicamente mantenuta tra l’11% e il 17%, anche nelle annate di forte siccità. A preoccuparlo è invece la distanza tra la minore disponibilità di prodotto e il prezzo che i coltivatori riescono a ottenere: «C’è poco prodotto, ma anziché valere di più, viene svenduto e abbandonato sugli alberi».

I piccoli oliveti e il costo del frantoio

L’ex consigliere porta l’attenzione sugli oliveti a conduzione familiare. Chi coltiva un piccolo appezzamento, ricorda, spesso destina una parte dell’olio al consumo di casa e ne vende un’altra direttamente a clienti del Nord Italia. È questa componente dell’agricoltura calabrese che, a suo giudizio, trova poco spazio nelle scelte della Regione.

La critica riguarda sia la promozione dei prodotti alimentari nelle grandi fiere sia gli aiuti occasionali alle aziende di maggiori dimensioni. Borrelli richiama l’esperienza dei contributi per il caro carburante e chiede che l’intervento pubblico parta da una spesa che riguarda anche il piccolo produttore: il pagamento della molitura al frantoio.

Le tre richieste alla Regione

Oltre a un intervento sul costo della molitura, per il quale non indica uno specifico meccanismo di sostegno, Borrelli propone di rendere tracciabile l’origine delle olive e valorizzare il prodotto calabrese. La terza richiesta è un prezzo minimo garantito per la vendita delle olive: la proposta riguarda ciò che incassa il coltivatore, non il prezzo dell’olio al dettaglio.

L’appello è rivolto all’assessore regionale all’Agricoltura, ai presidenti delle commissioni e ai responsabili dei Centri di assistenza agricola. A loro Borrelli chiede di chiarire quali interventi intendano sostenere per evitare che le olive rimangano sulle piante.