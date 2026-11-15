Il sindacato richiama i dati Svimez su povertà e lavoro e contesta alla Giunta Occhiuto la carenza di personale nei servizi pubblici. Tre le date della mobilitazione: sciopero generale il 20 novembre, presidio per la sanità privata il 3 dicembre e manifestazione nazionale a Roma il 5 dicembre

La FP Cgil Calabria chiama alla mobilitazione i lavoratori dei servizi pubblici, i precari, i giovani e i disoccupati. Il primo appuntamento è lo sciopero generale della Cgil di venerdì 20 novembre. La vertenza sulla sanità privata accreditata arriverà invece alla Cittadella regionale giovedì 3 dicembre, dalle 11 alle 13. Sabato 5 dicembre è in programma a Roma la manifestazione nazionale in difesa della sanità pubblica.

Il segretario generale regionale Ferdinando Bruno Schipano contesta al presidente Roberto Occhiuto la lettura della situazione economica e sociale calabrese. Al centro delle richieste ci sono le assunzioni negli ospedali e nella pubblica amministrazione, la stabilizzazione dei precari e i rinnovi contrattuali.

«La narrazione edulcorata di una regione in rinascita non trova alcun riscontro nella realtà materiale delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini», dichiara Schipano.

Povertà e lavoro, i dati Svimez richiamati dal sindacato

Nella sua lettura del Rapporto Svimez 2026, la FP Cgil segnala che in Calabria oltre il 45,3% dei residenti è a rischio di povertà o esclusione sociale e che quasi 59 mila nuclei familiari ricevono l’Assegno di inclusione. Sul lavoro cita due indicatori distinti: il tasso di mancata partecipazione al lavoro, al 26,1%, e il tasso di disoccupazione giovanile, al 28,1%.

Il sindacato richiama anche la perdita di 190 mila giovani in vent’anni e una proiezione che indica, per il 2050, un calo della popolazione regionale vicino al 15%. Secondo Schipano, la difficoltà di trovare un impiego qualificato contribuisce alla scelta di partire. La FP Cgil segnala inoltre ritardi negli investimenti del Pnrr destinati agli alloggi universitari.

Sanità pubblica, organici e assistenza territoriale

Negli ospedali e nelle aziende sanitarie calabresi mancano, secondo la FP Cgil, medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e amministrativi. Il sindacato collega queste carenze ai turni gravosi del personale, alle attese per visite ed esami e alle difficoltà dei servizi di prevenzione. A sostegno della denuncia cita il monitoraggio ministeriale dei Livelli essenziali di assistenza: secondo i dati riportati nella nota, la Calabria ha ottenuto 52 punti nell’assistenza territoriale, collocandosi all’ultimo posto per quest’area.

La questione degli organici interessa anche Comuni, uffici delle amministrazioni centrali e servizi socioassistenziali. Per la FP Cgil, i posti vacanti e il ricorso al precariato hanno conseguenze sia sui servizi ai cittadini sia sulla capacità degli enti di realizzare gli interventi finanziati dai fondi europei.

Le tre date della mobilitazione

Venerdì 20 novembre – Sciopero generale Cgil

La FP Cgil contesta le scelte della legge di bilancio e chiede risorse per i rinnovi contrattuali, un piano straordinario di assunzioni, la rimozione dei vincoli alla sostituzione del personale in uscita, lo scorrimento e la proroga delle graduatorie e la stabilizzazione dei precari.

Tra le richieste anche il recupero del potere d’acquisto, un fisco più progressivo con la restituzione del fiscal drag, il superamento del tetto al Fondo risorse decentrate e il buono pasto a 10 euro. Il sindacato chiede inoltre di superare i ritardi nel pagamento di TFS e TFR, fermare l’aumento dell’età pensionabile e destinare più risorse alla sicurezza sul lavoro, ai servizi, al diritto allo studio e alla casa.

Giovedì 3 dicembre, dalle 11 alle 13

Presidio alla Cittadella regionale. La mobilitazione unitaria riguarda i dipendenti della sanità privata accreditata e delle RSA. Secondo il sindacato, il contratto richiamato nella vertenza AIOP/ARIS è scaduto da otto anni. Oltre al rinnovo, la FP Cgil chiede a Occhiuto di vincolare l’accreditamento delle strutture all’applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Sabato 5 dicembre

Manifestazione nazionale a Roma. L’appuntamento è dedicato alla difesa della sanità pubblica, con lo slogan «Curarsi è un diritto, non un privilegio. Difendiamo uniti la sanità pubblica».