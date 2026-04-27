Dal 27 aprile al 4 maggio, incontri e dibattiti per parlare di pubertà, sessualità e menopausa

Torna la quarta edizione del Festival “Che non sia solo il 25 Novembre”, con un’edizione totalmente inedita, pensata e realizza con “Associazione Mondiversi ETS - Mondilab – la Bottega del Dono” dedicata alla ciclicità femminile dal titolo “Femmina a chi?” 27 Aprile, 4 Maggio, 16 Maggio, 2026 Corigliano-Rossano Tre incontri gratuiti, dedicati alla Pubertà - Vita Adulta - Menopausa, per cambiare la narrazione sul menarca e ciclo mestruale, sessualità e menopausa, per riconoscerli come temi fondamentali per salute e parità di genere.

Un festival pensato per parlare di corpi, diritti, società e generazioni. La tematica scelta per questa quarta edizione del festival culturale è la ciclicità femminile: se essere donne ha tante sfumature, accezioni, ruoli, connotati, pretese, esiste un modo e un mondo in cui le donne possano definire ed esprimere il proprio femminile in piena libertà e autocoscienza, anche in ambito fisiologico e sanitario?

Che non sia solo il 25 Novembre “Femmina a chi?” sarà un festival culturale gratuito, tre giorni ricchi di incontri, dibattiti per esplorare, analizzare e decostruire il femminile in ambito sociale, sessuale, relazionale, materno, lavorativo, medico... dall’infanzia a “verso l’infinito e oltre”. Programma 27 Aprile Evento “Corpo – Cura – Consenso” riservato agli studenti e alle studentesse presso Mondilab – La Bottega del Dono, in via nazionale 106 a. u. Corigliano L’incontro informativo dal titolo “Corpo – Cura – Consenso”, riservato agli studenti e alle studentesse delle classi terze degli IC “Don Bosco - V. Tieri” e “Erodoto”, ha l’obiettivo di aiutare bambine e giovani a prepararsi e a gestire i cambiamenti fisici ed emotivi della crescita, in particolare durante la pubertà e l’adolescenza, sensibilizzando al rispetto e al consenso nelle relazioni tra pari e fornendo indicazioni su dove rivolgersi in caso di bisogno. L’incontro mira a promuovere conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori che li aiutano a proteggere la propria salute, sviluppare relazioni sociali e sessuali rispettose, compiere scelte responsabili e comprendere e tutelare i diritti altrui.

Tutto ciò contribuisce a ridurre i rischi di violenza, sfruttamento e abuso. Informare alla salute e alla consapevolezza di sé, inoltre, vuol dire rendere possibile l’autodeterminazione della persona, che viene accompagnata a compiere scelte autonome e consapevoli nel perseguimento del proprio benessere nel rispetto di quello altrui.

L’incontro sarà condotto dalla Dott.ssa Valentina Palma, Psicologa del Centro Antiviolenza Fabiana e dalla giornalista Paola Sammarro, direttrice di IO CALABRIA, centro specializzato nelle disfunzioni pelviche ed educatrice olistica sessuale. 4 Maggio Evento “Le mie cose. Le mestruazioni tra stigma e period poverty” ore 17.30 presso Farmacia De Florio in via Nazionale 87, a.u. Corigliano Ogni mese, circa 1,8 miliardi di persone nel mondo hanno le mestruazioni.

Alcune non possono permettersi i prodotti mestruali che servono a gestire il sangue mestruale, altre non hanno accesso a informazioni corrette sull’igiene mestruale. Questo non è solo un potenziale rischio per la salute, può anche significare che l’istruzione, il benessere e talvolta la vita delle persone con mestruazioni vengano colpiti. L'impossibilità di permettersi i prodotti per le mestruazioni, la mancanza di spazi sicuri e igienici per gestirle e l’accesso a informazioni corrette è definita “period poverty”.

Per questo motivo, il 4 maggio alle ore 17:30 alle ore 19:00 sarà possibile partecipare ad un incontro aperto al pubblico dedicato all’igiene mestruale, presso la Farmacia De Florio in via Nazionale 87, a.u. Corigliano, per conoscere i diversi dispositivi mestruali, il loro corretto utilizzo e comprendere quando è opportuno prestare attenzione a eventuali alterazioni del ciclo e del pavimento pelvico.

L’iniziativa, promossa da Mondilab e IO Calabria, è organizzata in collaborazione con la Farmacia De Florio, che per l’occasione metterà a disposizione gratuitamente assorbenti destinati alle donne che ne necessitano, disponibili per il ritiro direttamente in farmacia nella giornata del 4 maggio 2026. Sempre in questa occasione, si potrà trovare in Farmacia la collezione di astucci artigianali realizzati dalle donne di Mondilab, che sarà possibile ricevere a fronte di una donazione a sostegno dei servizi antiviolenza dell’Associazione. 16 Maggio Evento “La terza bellezza. Più di quello che pensi, meno di quello che temi sulla menopausa” Ore 17:30 presso presso Mondilab – La Bottega del Dono, in via nazionale 106 a. u. Corigliano La Menopausa non è una parolaccia, ma un passaggio imprescindibile nella vita di donna. Questa fase, spesso connotata da stereotipi, miti, disinformazione medica, confusione, è associata più ad un declino del mito della bellezza e giovinezza femminile, che ad una vera e propria condizione del ciclo vitale di una persona.

Un momento chiave della salute femminile, da conoscere e decostruire, per viverla più in armonia. L’evento rientra nella rubrica di Mondilab “I panni nostri al sole” che per l’occasione vedrà ospiti la giornalista Paola Sammarro, direttrice di IO CALABRIA, centro specializzato nelle disfunzioni pelviche ed educatrice olistica sessuale e la Dott.ssa Maria Terranova, farmacista presso la Farmacia De Florio.

Durante l’incontro verrà presentato il libro La terza notte con il gatto di Elisabetta Spanu. Elisabetta racconta la vita di Flavia, obbligata a rientrare in Sardegna, per motivi di lavoro, dopo tanti anni vissuti in Spagna con la sua famiglia. Gli eventi che la vedono protagonista la inducono a riflettere in prima persona su temi esistenziali come l’amore e il poliamore, la morte, la monogamia, il sesso e su alcuni più prettamente femminili come la menopausa e la maternità. Una donna raccontata da una donna.

Nessun esercizio di immaginazione, solo scrittura e verità. Perché un festival legato alla ciclicità femminile e sessualità? La ciclicità femminile e la sessualità sono un aspetto centrale della donna lungo tutto l’arco della vita. Comprende la salute, il sesso, l’identità e i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione. Ad esempio le mestruazioni ancora oggi rappresentano per molte ragazze e donne uno “stigma mestruale”: nascondere le mestruazioni è una questione di pudore.

Dietro allo stigma ci sono secoli di repressione e pregiudizi che associano le mestruazioni alla vergogna e spingono le donne a mettere in atto dei meccanismi di protezione come nascondere gli assorbenti o sottovalutare dolori mestruali che segnalano la comparsa di patologie e/o disfunzioni molto serie. Anche la sessualità viene vissuta ed espressa in pensieri, fantasie, desideri, credenze, attitudini, valori, comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni. Sebbene la sessualità possa includere tutte queste dimensioni, non tutte sono sempre vissute o espresse in maniera sana e consapevole. Per questo motivo, il Festival è un’occasione preziosa per condividere, conoscere meglio sé e gli altri.