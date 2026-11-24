Perché i potenti cercavano quell'eremita? Che cosa aveva di tanto particolare da diventare consigliere, perfino mediatore, tra le corti d'Europa? Chi era davvero? A “I Giorni della Storia” un’analisi approfondita sul santo calabrese: giovedì prossimo alle 21:30 su LaC TV

Nella primavera del 1483 un vecchio frate eremita, dalla Calabria arriva al castello di Plessis-lès-Tours, sulla Loira. Ha quasi settant'anni, cammina scalzo e non mangia carne da una vita. Lo aspetta l'uomo più potente di Francia: Luigi XI, il re che aveva piegato i grandi feudatari e che adesso, malato, ha paura di morire. Quando se lo trova davanti, il sovrano si inginocchia e gli chiede la benedizione.

Portarlo fin lì non era stato facile. Alla prima chiamata Francesco di Paola non si era mosso. Aveva mandato preghiere, ma non voleva cambiare la sua vita da eremita. Nella partita era entrato anche Ferrante d'Aragona, re di Napoli, che in quell'eremita vedeva pure una carta da giocare con la Francia. Alla fine era intervenuto perfino il Papa, Sisto IV per convincere Francesco. Solo davanti a lui il fondatore dell’ordine dei Minimi aveva accettato di lasciare la sua terra. Per obbedienza.

Il re voleva un miracolo per il corpo e non lo ebbe. Morì il 30 agosto di quello stesso anno. Ma le fonti religiose raccontano un altro prodigio, più silenzioso e potente. Francesco gli rimase accanto fino all'ultimo e riuscì dove i medici non potevano arrivare. Diede pace a un uomo che aveva passato la vita tornando a temere le congiure e, alla fine, la morte. Quel sovrano diffidente e tormentato se ne andò tranquillo, riconciliato con se stesso. Per la Chiesa fu quella la vera guarigione: la salvezza dell'anima. Il santo che secondo la tradizione aveva attraversato lo Stretto sul suo mantello, alla corte di Francia fece il miracolo che nessuno gli aveva chiesto. E restò lì fino alla morte.

Restò con Carlo VIII, che lo consultava spesso e gli fece costruire un convento accanto al castello. Rimase in Francia ventiquattro anni e in Calabria non tornò più. Morì lì il 2 aprile 1507, un Venerdì santo, a novantun anni. Dodici anni dopo era già santo, amato e conosciuto in tutto il mondo.

Un eremita partito da un paese della costa tirrenica finisce a fare da consigliere spirituale a due re, nel cuore dell'Europa, senza cambiare abito né regola. Il nome che aveva dato ai suoi frati, Minimi, diceva già tutto. Davanti al potere non si fece piccolo: lo era per scelta. Forse per questo nessuno riuscì a comprarlo.

Resta da capire perché. Perché re, papi e potenti cercavano quell'eremita? Che cosa aveva di tanto particolare da diventare consigliere, perfino mediatore, tra le corti d'Europa? E chi era davvero Francesco di Paola?

Prova a rispondere la nuova puntata de "I giorni della storia", il format di Franco Laratta, in onda giovedì 26 novembre alle 21:30 su LaC Tv. Con ospiti e filmati d'epoca, è un viaggio da Paola alla Loira sulle tracce di un frate eremita che i calabresi conoscono e amano da sempre. Un uomo straordinario, dalla storia incredibile.