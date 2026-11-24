Migliaia di procedure sotto la lente, incarichi ripetuti a pochi euro dalla soglia dell’affidamento diretto e gare con un solo partecipante. Da Arrical a Sacal, i numeri sollevano interrogativi sulla concorrenza e sulla trasparenza

C'è una cifra magica che in Calabria mette tutti d'accordo, pacifica gli animi, annulla la concorrenza e trasforma la pubblica amministrazione in un'arte acrobatica: 140.000 euro. Non un centesimo di più. Perché a 140.001 scatta l'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici (il decreto legislativo 36 del 2023) e tocca fare una cosa terribile, fastidiosa, quasi sovversiva: confrontare più imprese, aprire alla concorrenza, far scendere i prezzi. Sotto i 140.000 euro, invece, regna il paradiso dell'affidamento diretto. Chiami, firmi, paghi.

E i funzionari calabresi, si sa, hanno una mira da cecchini olimpici. Spulciando circa 2.500 procedure avviate dal 2022 a oggi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac, emerge un'aritmetica da far invidia a Pitagora – che pure da queste parti giocava in casa. Gli importi non si fermano a caso: inchiodano a un passo dal precipizio della gara. 139.910 euro, 139.900 euro, 139.500 euro. Novanta o cento euro di margine, giusto lo spazio per un caffè e un cornetto prima di chiudere il fascicolo.

Sia chiaro subito, a scanso di querele preventive e di suscettibilità istituzionali: nessuna irregolarità è provata, nessun reato è contestato, tutto è rigorosamente formalizzato dentro i binari del Codice. Ma come insegnava Indro Montanelli, in Italia non basta essere onesti, bisogna anche sembrarlo; e nella pubblica amministrazione non basta rispettare il comma, bisognerebbe spiegare perché il buon senso è rimasto chiuso nel cassetto.

Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei percolati

Prendiamo Arrical, l'autorità regionale che governa acqua e rifiuti. Dagli atti censiti risultano nove servizi di gestione del percolato affidati alla stessa impresa per circa 1,2 milioni di euro complessivi. Un caso? Può darsi. Fatto sta che quattro di questi affidamenti valgono esattamente 139.910 euro ciascuno, e altri due 139.500 euro. A Melicuccà, nel 2024, lo schema si ripete con la precisione di un orologio svizzero: cinque affidamenti da 139.900 euro – quasi 700 mila euro in quattro mesi – finiscono alla medesima società per la rimozione dei rifiuti. E mentre piovono gli incarichi sotto soglia, nelle stesse settimane la stessa impresa si aggiudica due lotti di un accordo quadro da 6,9 milioni di euro. Concorrenti? Uno solo: lei. Ribasso offerto? Lo 0,22%. Uno sconto talmente generoso da commuovere.

Ora, l'articolo 14 del Codice dei contratti vieta espressamente di frazionare artificiosamente un appalto per eludere le soglie europee o le gare competitive. Qui nessuno sostiene che ci sia stato uno spezzatino fuorilegge: solo le determine originali, con le motivazioni tecniche e le urgenze certificate, possono dirlo. Certo è che vedere sei o sette assegni staccati a novanta euro dal limite di legge fa venire qualche legittima curiosità sul funzionamento delle calcolatrici negli uffici.

L'effetto fotocopia alla Cittadella e dintorni

La sindrome del "quasi centoquarantamila" non risparmia la Regione Calabria. Anche qui i numeri raccontano una strana predilezione per la serialità: due affidamenti identici da 137.000 euro firmati lo stesso giorno allo stesso operatore; quattordici incarichi per 2,37 milioni concentrati su un'unica agenzia; tre incarichi in cinque giorni per quasi 330.000 euro a un colosso della consulenza; altri tre affidamenti in cinque giorni per 423.000 euro a una camera di commercio estera.

E quando finalmente si supera la soglia e si bandisce una gara vera? Succede un altro prodigio: si presenta uno solo. Succede nei rifiuti urbani, dove una procedura negoziata senza bando da 43,9 milioni di euro su tre anni vede un unico partecipante e ribasso zero (e per il 2026 si profilano già nuove negoziate da 25,3 e 13,3 milioni, cifre da verificare contratto per contratto, ma che pesano direttamente sulle bollette Tari dei cittadini). Succede per la partecipazione al Vinitaly: oltre un milione di euro, un solo offerente, zero ribasso (del resto, già nel recente passato gli affidamenti diretti legati agli eventi del vino tra Verona e Sibari avevano superato il milione e mezzo di euro). Succede su un intervento stradale da 49,8 milioni, vinto dall'unico concorrente con lo 0,1% di sconto. Succede perfino per la tesoreria regionale: una sola offerta, sconto non pervenuto.

Aeroporti blindati e misteri informatici

Non va meglio nelle partecipate e negli enti strumentali. A Sacal, la società che gestisce gli scali calabresi, risultano fino a sedici procedure dirette verso un'unica impresa, mentre sui grandi numeri spuntano due project financing da capogiro: 89,4 milioni per i parcheggi di Lamezia Terme e 63,8 milioni per un progetto energetico (oltre 153 milioni di valore stimato delle concessioni). In entrambi i casi, secondo i dati estratti, alla porta ha bussato un solo offerente. Qui non parliamo necessariamente di spesa pubblica diretta, ma di concessioni pluriennali: proprio per questo sarebbe utile leggere i piani economico-finanziari per capire chi incassa, chi rischia e quanto rientra nelle casse pubbliche. (Peraltro, proprio di recente Sacal ha fatto discutere per aver annullato un bando sul destination marketing internazionale, optando per la suddivisione in azioni autonome per singolo mercato sotto i 140 mila euro con affidamento diretto alle compagnie aeree).

Poi c'è Fincalabra, la finanziaria in house della Regione, dove spunta un affidamento da 11,1 milioni di euro a un solo gestore per i sistemi informativi. Ragioni di continuità tecnica, diritti esclusivi o interoperabilità possono benissimo giustificare la scelta: basta scriverlo nero su bianco e renderlo verificabile.

Le 1.400 scatole nere e la domanda al Governatore

Il dato più inquietante, però, non è nemmeno quello che si vede: è quello che manca. Su circa 2.500 procedure analizzate, oltre 1.400 presentano dati incompleti o non ricostruibili dall'esterno. Gare ancora in corso, flussi informativi zoppi o mancate trasmissioni: per saperlo bisognerebbe aprire ogni singolo Codice Identificativo di Gara (Cig) come una matrioska.

Dal 2021 la Calabria è guidata da Roberto Occhiuto. È evidente che un presidente di Regione non firma le determine dei dirigenti né gestisce gli uffici gare di enti autonomi come Arrical, SACAL o Fincalabra. Ma la politica serve a dare indirizzi. E davanti a una sfilza di affidamenti fermi a 139.900 euro, gare desertiche con un solo partecipante e ribassi dello zero virgola, la domanda non è giudiziaria – qui non ci sono manette da invocare né sentenze da anticipare – ma squisitamente politica e morale: qualcuno, ai piani alti della Cittadella, ha mai chiesto conto di questa allergia alla concorrenza?

I documenti – determine a contrarre, indagini di mercato, inviti, preventivi, concessioni – esistono e sono atti pubblici. Tirarli fuori dai cassetti e spiegarli ai contribuenti non è un favore ai giornali: è il minimo sindacale per dimostrare che in Calabria la legge non si rispetta soltanto al centesimo, ma anche nella sostanza.