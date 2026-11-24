Accolti i ricorsi di Maurizio Oliva e Tommaso Marsico, difesi dall'avvocato Mario Ossequio. Marsico è indagato anche nella recente inchiesta che ha coinvolto 15 persone

Prima il dissequestro di denaro, telefoni cellulari, computer e altri dispositivi. Poi, a distanza di una settimana, una nuova decisione che limita la restituzione alle sole somme di denaro. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il secondo provvedimento del Tribunale del Riesame di Cosenza, ritenendolo abnorme perché intervenuto quando i giudici avevano già esaurito il proprio potere decisionale.

La vicenda riguarda Maurizio Oliva e Tommaso Marsico, entrambi indagati nell'ambito di un'inchiesta sulle slot machine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza.

I due, assistiti dall'avvocato Mario Ossequio, avevano impugnato il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame, dopo avere annullato integralmente il sequestro, aveva successivamente ristretto la restituzione al solo denaro.

Con la sentenza numero 40577 del 2026, pronunciata il 15 ottobre, la Seconda sezione penale della Cassazione ha accolto i ricorsi della difesa.

L'inchiesta sulle slot machine e il sequestro

Il procedimento esaminato dalla Cassazione prende avvio da un decreto di perquisizione emesso il 3 febbraio 2026 dalla Procura della Repubblica di Cosenza nei confronti di Maurizio Oliva e Tommaso Marsico.

I due risultavano indagati per le ipotesi di reato di truffa aggravata e peculato.

Il decreto era finalizzato alla ricerca e al conseguente sequestro probatorio di macchinari e dispositivi ritenuti utili per ricostruire i fatti oggetto dell'indagine.

Durante l'esecuzione del provvedimento, la polizia giudiziaria aveva sequestrato schede e codici, telefoni cellulari, personal computer e somme di denaro contante.

La difesa, rappresentata dall'avvocato Mario Ossequio, aveva presentato istanza di riesame, contestando sia l'efficacia del sequestro, per la dedotta mancata convalida nei termini, sia la sussistenza dei presupposti necessari per mantenere il vincolo sui beni.

Il Tribunale dispone la restituzione di tutti i beni

L'8 aprile 2026, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto l'impugnazione proposta dalla difesa.

L'ordinanza, depositata il giorno successivo con la relativa motivazione, disponeva l'annullamento del sequestro e la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Secondo quanto ricostruito dalla Cassazione, la decisione riguardava l'intero materiale sequestrato, senza distinzioni tra somme di denaro, dispositivi elettronici e altri beni.

Il dispositivo non prevedeva infatti alcuna limitazione della restituzione. Anche la motivazione confermava questa interpretazione.

Il Tribunale aveva evidenziato, tra le ragioni dell'annullamento, la mancata indicazione delle esigenze probatorie e l'assenza di una delimitazione dei dati da estrarre dai dispositivi informatici.

Quest'ultima circostanza, secondo la Suprema Corte, riguardava proprio i telefoni e i computer sottoposti a sequestro, e non le somme di denaro.

La richiesta della Procura e il ripensamento del Tribunale

Il 15 aprile 2026, il pubblico ministero aveva chiesto al Tribunale del riesame di specificare quali beni dovessero essere restituiti in esecuzione dell'ordinanza.

Il giorno successivo, il 16 aprile, lo stesso Tribunale aveva adottato un nuovo provvedimento.

Questa volta, però, aveva precisato che l'annullamento del sequestro doveva considerarsi soltanto parziale e riferito esclusivamente alle somme di denaro.

La nuova decisione veniva giustificata richiamando il contenuto dell'istanza di riesame, che, secondo il Tribunale, aveva riguardato soltanto il denaro sequestrato.

In sostanza, il secondo provvedimento avrebbe lasciato sotto sequestro telefoni cellulari, computer e altri dispositivi che la precedente ordinanza aveva invece disposto di restituire.

La difesa di Oliva e Marsico ha quindi presentato ricorso, sostenendo che il Tribunale avesse modificato una decisione già adottata e pubblicata, senza disporre del potere necessario per farlo.

La Cassazione: il Tribunale non poteva cambiare la propria decisione

La Seconda sezione penale ha condiviso le argomentazioni dell'avvocato Mario Ossequio.

Secondo la Suprema Corte, il provvedimento del 16 aprile non costituiva un semplice chiarimento sulle modalità di esecuzione dell'ordinanza precedente.

Ne modificava invece sostanzialmente il contenuto.

Il Tribunale era passato da un annullamento totale del sequestro a un annullamento parziale, limitando l'ordine di restituzione alle sole somme di denaro.

Una modifica che non poteva essere giustificata neppure attraverso la procedura prevista per la correzione degli errori materiali.

La Cassazione ha ricordato che questo rimedio è utilizzabile soltanto quando esiste una divergenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione formale nel provvedimento.

Nel caso esaminato, invece, non esisteva alcuna divergenza.

Sia il dispositivo sia la motivazione dell'ordinanza del 9 aprile indicavano chiaramente la volontà del Tribunale di annullare integralmente il sequestro.

Il successivo intervento costituiva quindi una nuova decisione, incompatibile con quella già pubblicata.

Il provvedimento dichiarato abnorme

Il punto centrale della sentenza riguarda i limiti dei poteri del Tribunale del riesame.

La Cassazione ha spiegato che questo organo giudiziario esercita una funzione di controllo sui provvedimenti sottoposti alla sua valutazione e che la sua competenza si esaurisce con la definizione dell'impugnazione.

Una volta depositata l'ordinanza, non esiste una norma che consenta allo stesso Tribunale di modificarla o revocarla autonomamente.

Per questa ragione, il secondo provvedimento è stato qualificato come abnorme.

La decisione del 16 aprile, inoltre, aveva conseguenze concrete sui diritti dei ricorrenti, impedendo la restituzione di una parte dei beni precedentemente dissequestrati.

Secondo la Suprema Corte, questa situazione aveva prodotto anche una stasi processuale non rimediabile attraverso gli ordinari strumenti previsti dalla legge.

Da qui la possibilità di ricorrere direttamente in Cassazione.

La Procura avrebbe dovuto impugnare la prima ordinanza

La Cassazione ha affrontato anche la questione secondo cui l'istanza originaria di riesame avrebbe riguardato soltanto le somme di denaro.

Anche ammettendo che il Tribunale si fosse pronunciato oltre quanto richiesto dalla difesa, la soluzione non avrebbe potuto essere quella di modificare successivamente la propria decisione.

Se la prima ordinanza aveva disposto la restituzione di beni non compresi nell'impugnazione, si sarebbe trattato di un possibile vizio del provvedimento.

In questo caso, ha chiarito la Suprema Corte, il pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza attraverso un ricorso per cassazione.

Non era invece consentito chiedere allo stesso Tribunale di rivedere una decisione già pubblicata.

La Corte ha inoltre evidenziato che la modifica era intervenuta senza un nuovo contraddittorio tra le parti.

Marsico indagato anche nella nuova inchiesta sulle slot machine

La vicenda giudiziaria si inserisce nel quadro degli accertamenti condotti dalla Procura di Cosenza sul settore degli apparecchi da gioco.

Tommaso Marsico figura anche tra gli indagati della più recente inchiesta sulle slot machine, sfociata nell'emissione di un'ordinanza cautelare che riguarda complessivamente 15 persone.

Il riferimento riguarda un procedimento distinto rispetto a quello esaminato dalla Cassazione.

Annullamento senza rinvio: resta la prima decisione sul dissequestro

Alla luce di queste considerazioni, la Seconda sezione penale della Cassazione, presieduta da Andrea Pellegrino, con relatore Fabio Mostarda, ha accolto i ricorsi presentati nell'interesse di Maurizio Oliva e Tommaso Marsico dall'avvocato Mario Ossequio.

La Suprema Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 16 aprile 2026.