La settimana degli sconti culminerà venerdì 27 novembre e coinvolgerà 44,3 milioni di pacchi. Dall’abbigliamento alla tecnologia, ecco i settori più richiesti, gli sconti medi e il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale negli acquisti

Offerte promozionali a portata di click. Il picco è previsto nella settimana del tradizionale appuntamento con il Black Friday, tradizione commerciale importata dagli Usa. Il culmine venerdì 27 novembre, il giorno dopo il Thanksgiving Day, e per il resto del fine settimana.

Tutti a fare shopping con un occhio al risparmio, che, specie di questi tempi, non guasta. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio eCommerce b2c del Politecnico di Milano e da Netcomm gli italiani impegnati nella corsa all’acquisto saranno 27,4 milioni. Quest’anno potranno anche contare sul sostegno dell’IA.

Ma andiamo per ordine.

Secondo le stime del Delivery index di Netcomm, durante questo periodo circoleranno complessivamente 44,3 milioni di pacchi, segnando un incremento del 6,6% rispetto al 2025. La portata dell'evento è tale da concentrare da sola il 4,8% dei pacchi annui e il 6% del valore complessivo degli acquisti online di prodotti effettuati dai consumatori nell'intero anno. Le rilevazioni dell’Osservatorio indicano inoltre che, nella sola settimana del Black Friday, i siti di e-commerce genereranno il 6,4% del valore totale delle transazioni dell'intero 2026. Nel periodo si concentrano infatti anche parte degli acquisti per Natale. Le offerte promozionali spingono ad anticipare la spesa.

Il valore economico del Black Friday e l'andamento del mercato

Nel corso della settimana del Black Friday, le stime prevedono acquisti online per un valore pari a 4,3 miliardi di euro, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente. Questo risultato si inserisce nel quadro generale del mercato eCommerce B2c italiano, che nel 2026 raggiungerà complessivamente i 67 miliardi di euro, in crescita del 7% su base annua.

In crescita la vendita di prodotti e servizi

L'e-commerce di prodotti registra un incremento del 6%, superando i 42,7 miliardi di euro. Il comparto dei servizi segna una crescita del 7%, attestandosi a 24,3 miliardi di euro. La penetrazione dell'online di prodotto sul totale degli acquisti Retail (canali fisici e digitali combinati) raggiunge l'11,5%, guadagnando quasi mezzo punto percentuale rispetto al 2025.

Qualità dei prodotti, regali di Natale e l'ingresso dell'Intelligenza Artificiale

L'edizione 2026 del Black Friday si distingue anche per l'uso significativo dell'Intelligenza Artificiale generativa e di chatbot evoluti lungo il percorso d'acquisto. Come evidenziato da Valentina Pontiggia, direttrice dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano, il Black Friday assume quest'anno un duplice valore: da un lato costituisce un'occasione per attenuare la pressione dei prezzi, dall'altro rappresenta un'opportunità per i consumatori per accedere a prodotti qualitativamente migliori, realizzati con materie prime di pregio, tessuti di maggior qualità o caratterizzati da una maggiore durabilità.

Questa settimana e più di sconti si conferma inoltre un momento strategico per anticipare gli acquisti dei regali di Natale. In questo contesto, l'integrazione degli assistenti virtuali basati su AI diventa particolarmente rilevante nelle fasi di ricerca, confronto e selezione. L'Intelligenza Artificiale supporta gli utenti nel valutare prodotti e servizi complessi, comparare le alternative, interpretare le caratteristiche tecniche e individuare le offerte compatibili con il proprio budget, rendendo l'esperienza di acquisto meno stressante.

I prodotti più richiesti

I settori maggiormente interessati dalle promozioni risultano essere bellezza e cura della persona, abbigliamento, prodotti alimentari e beni di largo consumo e informatica. Nel comparto cura della persona, l'Osservatorio stima che durante la Black Week il valore degli acquisti online possa toccare picchi fino a 5 volte superiori rispetto a una normale giornata di acquisto. Altre categorie evidenziano un'intensità di ordine notevolmente superiore alla media annua. Gli ordini di giochi e hobby registrano un balzo superiore al 70% rispetto alla media dell'anno. Segue un forte interesse concentrato nei settori sport e tempo libero e prima infanzia.

Le politiche promozionali e gli sconti dei venditori

Sul fronte dell'offerta commerciale, la percentuale media di sconto applicata dai venditori rimane stabile al 25%. Le strategie promozionali adottate dai venditori si articolano secondo diverse modalità. Il 40% applica scontistiche anticipate riservate ai clienti più fedeli. Il 30% sceglie di scontare l'intera gamma di prodotti per tutta la durata dell'iniziativa. Nella selezione dell'assortimento promozionale il 50% dei venditori concentra gli sconti su prodotti a bassa rotazione in eccesso di magazzino oppure sui beni più popolari. Un'azienda su tre applica sconti su articoli ad alto margine di guadagno. Il 20% dei venditori limita le promozioni a categorie specifiche.

La mappa geografica dei consumi: il Nord guida le vendite

L'analisi geografica delle abitudini di acquisto mostra una concentrazione preminente nel Nord Italia, da cui proviene quasi la metà delle transazioni complessive (48,4%).

Il Nord-Ovest guida la classifica nazionale con il 28,8% degli acquisti, seguito dal Nord-Est rappresenta il 19,6% delle vendite. Il Sud Italia contribuisce per circa il 20% degli acquirenti online. Il Centro Italia si attesta attorno al 18%, mentre le Isole costituiscono circa il 10% del totale nazionale.