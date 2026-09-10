Un mercato dedicato ad antiquariato, vintage, modernariato e collezionismo da organizzare nel centro storico di Cosenza durante il primo fine settimana di ogni mese. È la proposta avanzata dal Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo, rappresentato dal presidente Giannino Dodaro.

L’iniziativa è stata sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di costruire un progetto capace di collegare commercio, turismo, cultura, musica e valorizzazione del patrimonio cittadino.

Un itinerario tra le piazze del centro storico

Nella proposta, il mercato dovrebbe svolgersi il primo sabato e la prima domenica di ogni mese, interessando le principali piazze e vie della città antica.

Il percorso ipotizzato comprende:

Porta d’Ingresso;

Piazza dei Valdesi;

Piazza San Giovanni;

Piazza Piccola;

Piazza Parrasio;

Piazza dei Follari;

Piazza Florindo Antoniozzi;

Piazza XV Marzo e la Villa comunale;

Piazza Spirito Santo;

l’Arenella.

Il tracciato potrebbe essere esteso ad altre strade e piazze di interesse storico e architettonico.

L’idea del “Tour del Centro Storico”

L’obiettivo dichiarato non è limitato all’allestimento degli espositori. Il Comitato propone un vero e proprio “Tour del Centro Storico”, nel quale il pubblico possa spostarsi da una piazza all’altra e visitare contemporaneamente botteghe, negozi, chiese, palazzi e luoghi culturali.

«Il nostro centro storico possiede già ciò che serve: piazze, chiese, palazzi, storia, cultura e bellezza», sostiene il Comitato. «La sfida è mettere queste risorse in rete e trasformarle in un progetto capace di creare vita, economia e attrattività turistica».

L’appuntamento mensile, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe diventare riconoscibile anche fuori dalla provincia e richiamare appassionati del settore provenienti da altre aree della Calabria e da fuori regione.

Temporary shop nei locali di Corso Telesio

La proposta prevede il coinvolgimento dei commercianti per favorire, durante le giornate del mercato, l’utilizzo dei locali attualmente chiusi lungo Corso Telesio.

Gli spazi potrebbero ospitare temporary shop, esposizioni, laboratori artigianali e altre iniziative commerciali. Ristoratori e attività di somministrazione potrebbero invece contribuire con punti di ristoro e proposte gastronomiche distribuite lungo il percorso.

Secondo il Comitato, il progetto potrebbe generare presenze, consumi e pernottamenti, offrendo nuove opportunità alle attività economiche del centro storico. Si tratta, al momento, degli obiettivi indicati dai promotori e non di risultati già quantificati.

Il coinvolgimento del Conservatorio

Tra le ipotesi figura anche una collaborazione con il Conservatorio di Cosenza. I giovani musicisti potrebbero esibirsi sui sagrati o negli spazi vicini alle chiese, compatibilmente con le autorizzazioni necessarie.

Il Comitato chiede inoltre il coinvolgimento di associazioni di categoria, commercianti, artigiani, antiquari, ristoratori, operatori turistici e realtà culturali.

La richiesta di un gruppo di lavoro

Per sviluppare l’iniziativa viene proposta la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di affrontare gli aspetti organizzativi, logistici, economici, autorizzativi e promozionali.

Il Comitato Piazza Spirito Santo offre la propria collaborazione, precisando di non volersi sostituire agli operatori e alle professionalità chiamati a realizzare concretamente il progetto.

La richiesta conclusiva è rivolta al Comune di Cosenza, al quale viene chiesto di valutare l’idea e convocare un primo incontro con le realtà interessate. Non risultano ancora indicati date, modalità organizzative o eventuali risorse economiche.