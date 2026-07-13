Lo stilista è tra i protagonisti della 15ª edizione della manifestazione, dove riceve il Premio Moda e sfila con sei creazioni bianche dal forte valore simbolico

In occasione della settimana della cultura, Matera ha dato il via alla 15esima edizione del Premio Moda tra le bellezze di piazza San Francesco d’Assisi, sulle scalinate dell’omonima chiesa. A conquistare la Capitale della Cultura e del Mediterraneo, il fashion designer Claudio Greco.

Tra i più grandi fashion designer italiani con importanti rappresentanze da Francia, Serbia, Marocco, Messico, Bolivia e Venezuela, apre la kermesse Claudio Greco con un capsule di abiti bianchi, una scelta quello dello stilista con l’obiettivo di lanciare un messaggio di pace.

Dalla lucentezza del raso al pizzo pregiato, sei abiti hanno sfilato sulla scalinata della chiesa di San Francesco d’Assisi accompagnati da cappelli originali e nella stessa scelta dei tessuti.

Spicca in particolare modo l’abito dedicato a Brigitte Bardot, un tubino ispirato agli anni ’50 che verrà esposto dal 12 al 26 luglio, presso l’Hub temporaneo in via del Corso. Non finiscono qui i successi in Basilicata per lo stilista, che a breve ritornerà nella Capitale del Mediterraneo per un nuovo progetto.

«Matera ha un fascino senza tempo da mozzare il fiato. È stata per me una grande emozione ricevere il Premio Moda e mandare un messaggio di pace in una location così suggestiva», dichiara il fashion designer.