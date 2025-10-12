Una vicenda che solleva indignazione e richiama con forza l’attenzione sul diritto all’accessibilità. Nel comune di Lappano, a pochi chilometri da Cosenza, i lavori recentemente conclusi nel cortile del municipio hanno di fatto reso impossibile alle persone con disabilità l’accesso allo sportello bancomat.

Un problema grave, soprattutto perché riguarda un servizio essenziale che dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini senza discriminazioni. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti, che parlano di una vera e propria ingiustizia sociale: “È inaccettabile – sottolineano – che non siano state considerate le esigenze delle persone con difficoltà motorie. In un edificio pubblico, simbolo dell’intera comunità, l’abbattimento delle barriere architettoniche dovrebbe essere una priorità assoluta”.

L’appello dei cittadini è chiaro: serve un intervento immediato per rimuovere gli ostacoli e consentire anche alle persone con disabilità di accedere al bancomat senza dover chiedere aiuto o affrontare disagi umilianti. “Non è solo una questione tecnica – osservano ancora – ma di rispetto e dignità. Tutti devono poter usufruire dei servizi senza discriminazioni”.

Il Comune, chiamato in causa, è ora sollecitato a intervenire rapidamente per porre rimedio a una situazione che, se non risolta, rischia di trasformarsi in un caso emblematico di esclusione sociale. L’auspicio dei cittadini è che questa segnalazione diventi l’occasione per un ripensamento più ampio delle politiche di accessibilità, affinché errori simili non si ripetano.