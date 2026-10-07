Venerdì 9 ottobre alle 18:30 il volto di Casa Pappagallo incontra il pubblico tra ricette dal vivo, tecniche e racconti di cucina

Luca Pappagallo arriva a Spezzano della Sila per uno show cooking gratuito. L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre, alle 18:30, nella Sala di rappresentanza comunale del Convento di San Francesco, dove il pubblico potrà seguire le preparazioni dal vivo e ascoltare racconti e consigli di cucina.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Spezzano della Sila, è dedicata agli appassionati e a chi desidera avvicinarsi ai fornelli, attraverso un incontro che unisce ricette, tradizione gastronomica e convivialità.

Lo show cooking al Convento di San Francesco

Il «cuciniere curioso», come si definisce Pappagallo, accompagnerà gli spettatori nella preparazione delle ricette, condividendo tecniche, consigli e accorgimenti. La cucina sarà anche l’occasione per parlare di prodotti, cultura gastronomica italiana e rapporto con il territorio.

La Sala di rappresentanza comunale ospiterà così una serata incentrata sul racconto del cibo e sulla possibilità di riscoprire, attraverso le preparazioni, il piacere di cucinare e stare insieme. L’accesso all’appuntamento è gratuito.

Da Cookaround a Casa Pappagallo

Il percorso di Luca Pappagallo nella comunicazione gastronomica passa dall’esperienza di Cookaround al progetto Casa Pappagallo, attraverso il quale propone videoricette e contenuti dedicati alla cucina sul web e sui social.

A questa attività si affiancano libri e programmi televisivi, accomunati da un linguaggio accessibile e dall’attenzione alle preparazioni della tradizione italiana. Un modo di raccontare il cibo che sarà al centro anche dell’incontro di Spezzano della Sila, portando il rapporto con il pubblico dai contenuti digitali alla cucina dal vivo.