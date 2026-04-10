L'aria calda in arrivo porterà con sé anche tanta sabbia desertica: le forti correnti sciroccali infatti favoriranno il trasporto di tanto pulviscolo sahariano
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L'anticiclone subtropicale raggiungerà il suo picco nel weekend così come già anticipato dal Meteo Cosenza. Aria più calda e umida dai quadranti meridionali risalirà verso la Calabria apportando un generale aumento delle temperature.
Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori intorno ai 10-12°C alla quota standard di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure si raggiungeranno temperature di 22-23°C ma con picchi che potranno addirittura raggiungere i 26-28°C nelle aree più interne del Cosentino, Crotonese e tra Vibonese e Reggino.
L'aria calda in arrivo porterà con sé anche tanta sabbia desertica: le forti correnti sciroccali infatti favoriranno il trasporto di tanto pulviscolo sahariano su tutto il territorio regionale che renderanno i cieli lattiginosi e giallognoli con possibili piogge sporche specie tra domenica e lunedì. Restate sintonizzati sul Meteo Cosenza per ricevere nuovi aggiornamenti sul tempo.