Da una barra provocatoria al trionfo a Nuova Scena su Netflix. Il successo dei due rapper calabresi diventa il simbolo di una Calabria che sfida stereotipi, periferie culturali e sfiducia nei propri talenti

C’è una frase che ritorna spesso nelle barre di FlexTony e Tiger Plug, rispettivamente Antonio Misiti, 23 anni e Roberto Madou Sissoko, 20 anni, duo rapper cosentino: “Non puoi fare successo se stai a Cosenza”.

Una provocazione, certo. Una frase volutamente tagliente, nata per raccontare un limite culturale e geografico che per troppo tempo ha accompagnato chi è cresciuto lontano dai grandi centri dell’industria musicale, economica e culturale italiana.

Ma forse proprio perché nasce come provocazione, quella frase racconta qualcosa di molto più profondo.

Racconta una sensazione che molti giovani calabresi hanno provato almeno una volta nella vita: quella di vivere in un territorio che sembra suggerirti di andare via prima ancora di provare a costruire qualcosa. La percezione che per emergere servano necessariamente altri luoghi, altre città, altri contesti. Come se il talento, per essere riconosciuto, dovesse prima lasciare la propria terra.

È un pensiero che, in forme diverse, ha attraversato anche me.

Ed è proprio per questo che la storia di FlexTony e Tiger Plug ha un valore che va oltre la musica.

I due artisti cosentini sono infatti i vincitori della terza stagione di Nuova Scena, il talent show di Netflix dedicato alla ricerca dei nuovi protagonisti del rap italiano, condotto da quattro figure di primo piano della scena musicale contemporanea: Fabri Fibra, Geolier, Guè e Rose Villain.

Un programma che negli ultimi anni è diventato una delle principali vetrine nazionali per intercettare le nuove energie del rap italiano, mettendo giovani artisti davanti al giudizio e al confronto con alcuni dei nomi più rappresentativi del genere.

Arrivare fino alla vittoria in un contesto così competitivo significa quindi molto più che ottenere un riconoscimento televisivo: significa dimostrare di poter stare sullo stesso palco di talenti provenienti da realtà dove l’industria musicale è spesso più strutturata e dove le opportunità sembrano più facilmente accessibili.

Il risultato raggiunto da FlexTony e Tiger Plug rappresenta così non soltanto un successo personale, ma anche il simbolo di una generazione che prova a cambiare prospettiva: non più soltanto ragazzi costretti a lasciare la Calabria per inseguire un sogno, ma giovani capaci di portare il proprio territorio dentro i luoghi dove quel sogno può diventare realtà.

Il loro percorso non è stato semplice.

Come spesso accade a chi prova a rompere gli schemi, hanno dovuto fare i conti con gli sguardi scettici, con le facce perplesse, con quella difficoltà di essere compresi che accompagna chi sceglie una strada diversa da quella considerata “normale”.

Eppure, proprio lì si trova la parte più interessante della loro storia: nella capacità di trasformare il dubbio degli altri in energia, la marginalità in identità, il pregiudizio in motivazione.

Perché il problema non è mai stato Cosenza. Né la Calabria.

Il problema è l’idea, ancora troppo radicata, che da certi luoghi non possa nascere qualcosa di grande. È questa mentalità che deve cambiare prima ancora delle condizioni materiali.

Naturalmente sarebbe ingenuo pensare che basti la forza di volontà per superare tutte le difficoltà strutturali che caratterizzano il Mezzogiorno. Servono infrastrutture, investimenti, opportunità, spazi culturali e occasioni concrete per permettere ai giovani talenti di restare e costruire.

Ma servono anche storie capaci di cambiare la narrazione.

E quella di FlexTony e Tiger Plug è una di queste.

La loro vittoria non cancella i problemi della Calabria, ma dimostra che il talento non ha una provenienza geografica. Dimostra che una periferia può diventare centro quando qualcuno trova il coraggio di raccontarla, rappresentarla e rivendicarla.

La Calabria non ha bisogno soltanto di essere raccontata per le sue difficoltà. Ha bisogno di essere raccontata attraverso chi, quelle difficoltà, prova a trasformarle in una spinta.

La storia di questi due ragazzi è l’esatta metafora di ciò che intendo quando parlo della mia terra d’origine: una Calabria che deve non soltanto alzare la testa, ma anche mettersi in moto per conquistarsi ciò che merita.

Perché il riscatto non può arrivare soltanto dall’esterno. Non può essere affidato esclusivamente a chi guarda alla Calabria da lontano o a chi decide se concederle un’opportunità.

Deve nascere anche dalla capacità dei calabresi di credere nei propri talenti, valorizzarli e creare le condizioni perché possano emergere.

Questo non significa negare le difficoltà, né ignorare i problemi strutturali che ancora frenano il Mezzogiorno. Significa però cambiare prospettiva: smettere di pensarsi soltanto come periferia e iniziare a comportarsi come un territorio capace di produrre idee, cultura, innovazione e futuro.

Forse il vero messaggio dietro quella barra è proprio questo: non è vero che non puoi fare successo se stai a Cosenza.

Puoi farlo. Ma devi avere il coraggio di crederci prima degli altri.

E, qualche volta, anche contro gli altri.