L’inaugurazione di una nuova era per l’Unical passa dal nuovo consiglio d’amministrazione. Dopo l’elezione avvenuta a ottobre, il Magnifico Rettore Gianluigi Greco ha presentato i nuovi membri del CDA che detterà la via per i prossimi anni all’Ateneo di Arcavacata. Due su tutti gli arrivi prestigiosi: quello di Maria Chiara Carrozza e quello di Francesco Profumo, entrambi ex ministri dell’istruzione.

«Credo – ha detto Profumo – che ci siano tutti gli elementi perché questa Università diventi ancora di più motore di sviluppo per questa parte dell’Italia. In questi ultimi anni ho trovato un sud diverso, un sud capace, alla cui base c’è sempre l’istruzione universitaria». A riprova di questo, Profumo cita il trasferimento del centro di ricerca NTT dalla Germania all’Unical, «una scelta che dimostra l’ottimo lavoro profuso negli anni in questo Ateneo».

Carrozza: «L’Unical è un orgoglio nazionale»

Carrozza, che ha preso il posto di Profumo nel passaggio dal Governo Monti al Governo Letta nel 2013, è stata fino allo scorso maggio anche la prima presidente donna del CNR. «Oggi iniziamo a scoprire i tanti progetti in essere dell’Unical, che ha comunque un passato prestigioso: quest’Ateneo è già un simbolo per quello che è riuscito a fare – ha aggiunto Carrozza – e l’ho conosciuto in vari ruoli, anche da presidente del CNR»

La titolare del dicastero sotto Enrico Letta ha poi declinato gli obiettivi dell’Ateneo. «I tanti progetti che qui sono in corso porteranno ancora più in alto l’Università. Non nascondo l’emozione e la contentezza per la designazione che mi ha coinvolto e spero di dare tutto il contributo che posso con la mia esperienza e le mie competenze per poter aiutare a migliorare la situazione di questo orgoglio nazionale», ha concluso l’ex Ministra.

E Greco presenta anche il nuovo dg Bellantoni

Con due arrivi di profilo altissimo si inaugura dunque l’era dei CDA presieduti dal Rettore Gianluigi Greco: «Oggi è un momento molto importante per l’Università – ha spiegato il titolare della poltrona più importante dell’Ateneo – perché inauguriamo una nuova stagione con profili di altissimo livello che hanno voglia di aiutarci e crescere e noi abbiamo bisogno di loro: io ho costruito una squadra molto giovane che ha bisogno di essere guidata per raggiungere i traguardi prestigiosi che ci siamo prefissati».

Prima dell’inizio del Cda, Greco ha colto l’occasione per presentare anche il nuovo direttore generale dell’Unical, Candeloro Bellantoni. Calabrese, dopo anni di servizio fra la Bicocca di Milano e le università di Catania e Parma torna nella sua terra natale: «Sono veramente orgoglioso – ha dichiarato il nuovo dg – di mettere a disposizione la mia esperienza, quella maturata nel corso degli anni, a servizio della mia terra e dei piani di sviluppo che questa Università sta elaborando. L’Unical ha tante potenzialità in crescendo: è un capitale che sta iniziando a rendere al meglio e noi lo faremo rendere ancora di più».

Inizia il CDA, inizia una nuova era. Un nuovo percorso per l’Università della Calabria, sotto la guida di Gianluigi Greco e con due ex ministri dell’istruzione in campo per far arrivare ancora più in alto l’intero Ateneo.