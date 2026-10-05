L’intervento rientra nel progetto “Abatemarco” e interessa anche via Bari. Obiettivo: ridurre disservizi e interruzioni nell’erogazione

Prosegue il potenziamento della rete idrica di Rende. È in corso un intervento nelle zone del centro commerciale Metropolis, del cinema Garden e di via Bari, con estensione fino all’area del Campagnano.

I lavori interessano quartieri nei quali, secondo quanto comunicato, negli ultimi anni sono state registrate criticità e discontinuità nell’erogazione dell’acqua. L’obiettivo è migliorare il funzionamento della rete e garantire una maggiore regolarità del servizio alle utenze.

L’intervento inserito nel progetto “Abatemarco”

L’opera rientra nel progetto “Abatemarco”, dedicato all’ingegnerizzazione della rete idrica. Il programma è finanziato e attuato dalla Regione Calabria in coordinamento con Sorical, gestore unico del servizio idrico integrato regionale.

L’intervento punta a rendere più efficiente il sistema di distribuzione, limitando le dispersioni e riducendo le condizioni che possono determinare interruzioni o abbassamenti della disponibilità idrica.

Il tratto interessato serve un’area estesa e caratterizzata dalla presenza di abitazioni, attività commerciali, strutture ricreative e collegamenti con il territorio di Cosenza. Il potenziamento è finalizzato a migliorare la continuità dell’erogazione nelle zone coinvolte.