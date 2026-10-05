Sacerdoti, religiosi, diaconi e laici si ritroveranno nella parrocchia San Giovanni XXIII. Previsto il mandato agli operatori pastorali

L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati si prepara ad aprire il nuovo Anno pastorale 2026/2027. L’incontro diocesano si terrà sabato 17 ottobre nella parrocchia San Giovanni XXIII, nell’area urbana di Corigliano.

Il tema scelto per accompagnare il cammino della comunità è “Radicati e costruiti in Cristo”, espressione tratta dalla Lettera ai Colossesi. La giornata riunirà sacerdoti, religiosi, diaconi, laici e operatori pastorali provenienti dalle parrocchie del territorio diocesano.

L’appuntamento è stato pensato come un momento di comunione, riflessione e ripartenza, con uno spazio dedicato al confronto sulle prospettive della Chiesa italiana e sulle attività pastorali delle comunità locali.

L’intervento di monsignor Valentino Bulgarelli

Il programma inizierà alle 15.30 con l’accoglienza dei partecipanti. Alle 16 è previsto il momento di preghiera, seguito alle 16.15 dal saluto introduttivo dell’arcivescovo.

I lavori entreranno nel vivo alle 16.30 con l’intervento di monsignor Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana e già segretario del Comitato nazionale del Cammino sinodale.

La relazione sarà dedicata a “Le priorità per il prossimo quinquennio della Chiesa italiana”. Il contributo offrirà ai partecipanti un quadro delle prospettive pastorali e delle priorità individuate per i prossimi anni.

Il confronto con le comunità parrocchiali

Alle 17.30 saranno condivise le riflessioni emerse durante l’incontro sacerdotale di inizio anno. Questo passaggio introdurrà il dialogo tra i partecipanti e monsignor Bulgarelli, in programma dalle 17.45.

Il confronto consentirà a sacerdoti, laici e operatori pastorali di intervenire sui temi affrontati durante la relazione e sulle esigenze delle diverse realtà parrocchiali.

Il mandato agli operatori pastorali

La parte conclusiva dell’incontro è prevista alle 18.30. L’arcivescovo proporrà le considerazioni finali e presiederà la preghiera con la quale sarà conferito il mandato agli operatori pastorali.

Il mandato rappresenterà l’avvio simbolico e operativo del nuovo cammino diocesano. Gli operatori saranno inviati a svolgere il proprio servizio nelle comunità parrocchiali durante l’Anno pastorale 2026/2027.

L’Arcidiocesi invita alla partecipazione i fedeli, le associazioni, i movimenti ecclesiali e quanti sono impegnati nelle attività pastorali del territorio.