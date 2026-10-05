L'Arcidiocesi di Rossano-Cariati comincia l'Anno pastorale 2026/2027 sabato 17 ottobre con un incontro diocesano nella parrocchia San Giovanni XXIII, nell'area urbana di Corigliano. Sono attesi sacerdoti, religiosi, diaconi e laici da tutte le parrocchie del territorio. Il tema che accompagnerà l'anno, "Radicati e costruiti in Cristo", è tratto dal secondo capitolo della Lettera ai Colossesi. L'incontro si aprirà alle 15.30 con l'accoglienza dei partecipanti, seguita alle 16:00 dalla preghiera iniziale. Un quarto d'ora più tardi interverrà l'arcivescovo, monsignor Maurizio Aloise, con il saluto introduttivo. Alle 16.30 la parola passerà a monsignor Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana e già segretario del Comitato nazionale del Cammino sinodale, che terrà una relazione dal titolo "Le priorità per il prossimo quinquennio della Chiesa italiana".

Un'ora dopo i lavori proseguiranno con la condivisione delle risonanze emerse dall'incontro dei sacerdoti di inizio anno. Dalle 17.45 i partecipanti potranno rivolgere domande al relatore e discutere con lui i contenuti dell'intervento. La giornata si chiuderà alle 18.30 con le conclusioni di monsignor Aloise e la preghiera finale, durante la quale l'arcivescovo conferirà il mandato agli operatori pastorali. Saranno loro, come si legge nella nota della diocesi, a servire le comunità parrocchiali "con rinnovato slancio e spirito di testimonianza". All'appuntamento l'Arcidiocesi invita fedeli, associazioni, movimenti e operatori pastorali.