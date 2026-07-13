Torna l'incubo degli incendi sulla Riviera dei Cedri. Un vasto rogo sta interessando il monte Vingiolo, nel territorio di Praia a Mare, in un'area che costeggia la Strada Statale 18, uno degli assi viari più trafficati della Calabria e, in questo periodo dell'anno, attraversato quotidianamente da migliaia di turisti diretti verso le località balneari dell'alto Tirreno cosentino. Al momento sono in azione i canadair.

L’allarme di Italia Nostra

A lanciare l'allarme è Italia Nostra che, attraverso un post pubblicato un’ora fa sui social ha denunciato il rapido avanzare delle fiamme. «Se non interverranno i Canadair – avevano scritto gli ambientalisti - brucerà tutto», sottolineando come sia bastata una leggera brezza ad alimentare il fronte del fuoco, sviluppatosi ai piedi della montagna.

L'associazione esprime anche profonda amarezza per il danno ambientale che il rogo rischia di provocare. «Peccato, erano ricresciuti tanti bei pini», si legge ancora, a testimonianza del timore che venga nuovamente compromesso un patrimonio naturale che negli ultimi anni stava lentamente tornando a vivere dopo le ferite inferte dagli incendi del passato.

Grave danno

L'incendio interessa una zona particolarmente delicata anche dal punto di vista della viabilità e dell'immagine turistica del territorio. Praia a Mare rappresenta infatti uno dei principali punti di accesso alla Calabria per chi arriva dalla Basilicata, proprio nel momento in cui la stagione estiva entra nel vivo e il flusso di visitatori aumenta sensibilmente.

Ma non è tutto. Ai piedi del monte Vingiolo sorge il santuario della Madonna della Grotta, che ora corre il rischio di essere avvolto dalle fiamme.