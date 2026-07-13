L'incidente è avvenuto in viale Luca De Rosis. La piccola è stata soccorsa dal 118 e trasferita al "Nicola Giannettasio". Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Momenti di forte apprensione pochi minuti fa in viale Luca De Rosis, nel territorio di Rossano, dove una bambina è precipitata dal secondo piano di un edificio residenziale. L'episodio ha richiamato l'attenzione di numerosi residenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla piccola prima di trasferirla d'urgenza al presidio ospedaliero "Nicola Giannettasio" di Rossano. Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Nel frattempo, sul luogo dell'accaduto si stanno recando le forze dell'ordine, chiamate a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e ad accertare le cause che hanno determinato la caduta. Gli investigatori raccoglieranno le testimonianze dei presenti e svolgeranno tutti gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto.

L'episodio ha provocato paura, panico e profonda preoccupazione tra i residenti della zona, molti dei quali sono scesi in strada subito dopo aver udito le urla e il trambusto seguito all'incidente. L'area è stata temporaneamente presidiata per consentire ai soccorritori e agli investigatori di operare in sicurezza.

Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti e della direzione sanitaria dell'ospedale, che potrebbero fornire nelle prossime ore un quadro più chiaro sulle condizioni della bambina e sull'esito degli accertamenti in corso.