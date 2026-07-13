Torna anche quest'anno il Treno del Mare, l'iniziativa di RailTour che permette di raggiungere la Costa Viola senza utilizzare l'automobile. A partire da domenica 19 luglio, ogni domenica estiva sarà possibile partire da Cosenza e da numerose stazioni calabresi per vivere una giornata tra mare, borghi e natura, con un viaggio che combina il treno regionale Trenitalia e una minicrociera in catamaranocome riporta CosenzApp.

L'escursione prevede l'arrivo in treno a Bagnara Calabra, da dove una navetta accompagna i partecipanti al porto turistico. Qui ci si imbarca sul catamarano di Pink Tour per una navigazione lungo la Costa Viola, tra falesie, grotte marine e calette raggiungibili soltanto via mare, con soste dedicate ai tuffi e al bagno.

La giornata si conclude a Scilla, dove è possibile passeggiare tra le vie di Chianalea, visitare il Castello Ruffo o rilassarsi sul lungomare prima del rientro in treno.

La formula consente di evitare traffico e difficoltà di parcheggio, particolarmente frequenti nei fine settimana estivi, offrendo un'alternativa sostenibile per raggiungere una delle coste più suggestive della Calabria.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. La quota comprende il viaggio in treno andata e ritorno, la navetta, la minicrociera, l'animazione a bordo e l'assistenza degli accompagnatori.