Proseguono a ritmo serrato i lavori di realizzazione del nuovo lungolago di Lorica, intervento strategico per la valorizzazione della Sila e del territorio comunale di San Giovanni in Fiore. In queste settimane, il cantiere ha compiuto passi significativi, con l’avanzamento delle opere previste nel progetto e la consegna dei nuovi elementi infrastrutturali.

È in fase di completamento il parcheggio a monte dell’area, opera indispensabile per garantire un accesso ordinato e un’accoglienza adeguata durante tutto l’anno, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica. Contestualmente è arrivato il nuovo pontile, che sarà installato nei prossimi giorni e diventerà uno dei punti simbolici del rinnovato affaccio sul lago Arvo.

«Lorica – dichiara la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, sta vivendo una stagione di cambiamento continuo. Stiamo restituendo bellezza e funzionalità a un luogo che appartiene alla nostra identità e alla storia della Sila, di cui è la Perla. Il nuovo lungolago offrirà ai cittadini e ai visitatori spazi moderni, sicuri e fruibili, con servizi all’altezza del valore naturalistico del territorio».

L’intervento, finanziato e programmato per rafforzare l’attrattività turistica dell’area, procede secondo la tabella di marcia e prevede la realizzazione di percorsi pedonali, aree attrezzate e nuovi punti di accesso, in un quadro complessivo di riqualificazione paesaggistica.

«Stiamo galoppando – aggiunge la sindaca – perché crediamo nelle potenzialità di Lorica e nel suo ruolo per il futuro della Sila. Questo progetto contribuisce a contrastare lo spopolamento, a generare sviluppo e – conclude Succurro – a costruire nuove opportunità per le nostre comunità».

La conclusione dei lavori segnerà una tappa fondamentale per la crescita di Lorica e per il rilancio dell’intero altopiano silano, sempre più centrale nelle politiche di valorizzazione ambientale, culturale e turistica della provincia di Cosenza.