Dal 20 al 24 marzo eventi nei centri storici, a Schiavonea e anche a Thurio: pagghjerj, animazione per bambini, concerti e piatti tipici tra convivialità e solidarietà

La Festa di San Giuseppe a Corigliano-Rossano torna con un calendario fitto e “diffuso”, capace di unire i tre poli della città e, quest’anno, allargarsi anche a Thurio. Quattro giornate – 20, 21, 22 e 24 marzo 2026 – tra tradizione popolare, momenti per famiglie, musica e sapori, con l’accensione dei “Pagghjerj” come cuore simbolico delle celebrazioni.

Dal centro storico di Corigliano a Rossano: fuochi, giochi e piatti tipici

Si parte venerdì 20 marzo nel centro storico di Corigliano, nell’area della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Dalle 17:30 spazio a animazione e intrattenimento per bambini. Dopo la Santa Messa nella Chiesa dell’Addolorata, arriva uno dei momenti più attesi: l’accensione dei “Pagghjerj i San Giuseppj”, tra musica e stand enogastronomici con zeppole di San Giuseppe e tagliatelle con ceci.

Il giorno dopo, sabato 21 marzo, tocca al centro storico di Rossano. In Piazza Steri, dalle 16:00, l’associazione Hydra propone la “Caccia al tesoro di primavera” dedicata a bambini e famiglie. A seguire, una degustazione che richiama la cucina identitaria rossanese: “Tagghjarìn, cicr e baccalà”. La serata entra nel vivo alle 20:00 con il concerto degli “Zingari Felici”.

Domenica a Schiavonea: pagghjerj, spettacoli e premiazione

Il terzo appuntamento è domenica 22 marzo a Schiavonea, in Piazza Portofino, con una giornata scandita da più momenti. Alle 9:00 si rinnova “U Pagghjjeri i San Giuseppj”, mentre alle 11:00 è previsto un passaggio dedicato alla memoria e alle origini della tradizione.

Dal primo pomeriggio, dalle 14:00, spazio a stand enogastronomici e prodotti artigianali; alle 15:00 intrattenimento musicale e alle 17:00 lo show per famiglie con “Mago Magno”. Alle 18:00 la premiazione “La migliore Schiavonea”, quindi alle 19:30 la nuova accensione de “U pagghjerj”.

Chiusura a Thurio: festa con un segno di solidarietà

Il programma si chiude martedì 24 marzo a Thurio, con una giornata che mette insieme celebrazione e spirito solidale. Alle 17:30 spettacolo per bambini con Maria Cristina Luzzi, alle 19:00 l’accensione de “U Pagghjerj” accompagnata dalla musica di Carlo Lucisano e, alle 19:30, la degustazione di “Tagghjarin, cicr e baccalà” a cura dell’associazione Voci in Co.Ro.