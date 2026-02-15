A San Lucido il lungomare cittadino sta cedendo progressivamente alla forza delle mareggiate e al moto ondoso. Ora dopo ora si stanno aprendo diverse voragini lungo il tratto costiero, con evidenti rischi per la sicurezza pubblica. I tecnici del Comune, d’intesa con l’Amministrazione, hanno informato tempestivamente gli organi competenti per valutare gli interventi necessari e monitorare l’evolversi della situazione.

L’Amministrazione ricorda che da giorni è in vigore l’ordinanza del sindaco Cosimo De Tommaso che dispone l’interdizione al traffico veicolare e pedonale del lungomare interessato dai cedimenti. Il provvedimento si è reso necessario proprio per prevenire incidenti e tutelare l’incolumità dei cittadini. L’invito rivolto alla popolazione è quello di prestare la massima attenzione e di rispettare rigorosamente i divieti, evitando di avvicinarsi alle aree danneggiate fino a nuova comunicazione.

Monitoraggio costante a San Lucido: le foto

La situazione resta sotto costante osservazione da parte degli uffici comunali. Le condizioni del mare e il protrarsi delle mareggiate potrebbero aggravare ulteriormente i danni, motivo per cui si raccomanda prudenza. Il Comune di San Lucido continuerà ad aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi e sugli eventuali interventi di messa in sicurezza del lungomare. Di seguito le foto diffuse dal Comune di San Lucido.

gallery image

Il lungomare di San Lucido dopo il ciclone
gallery image

gallery image

gallery image

gallery image

