Voragini e danni causati dal moto ondoso, ordinanza del sindaco vieta il transito veicolare e pedonale nell’area costiera per motivi di sicurezza

A San Lucido il lungomare cittadino sta cedendo progressivamente alla forza delle mareggiate e al moto ondoso. Ora dopo ora si stanno aprendo diverse voragini lungo il tratto costiero, con evidenti rischi per la sicurezza pubblica. I tecnici del Comune, d’intesa con l’Amministrazione, hanno informato tempestivamente gli organi competenti per valutare gli interventi necessari e monitorare l’evolversi della situazione.

L’Amministrazione ricorda che da giorni è in vigore l’ordinanza del sindaco Cosimo De Tommaso che dispone l’interdizione al traffico veicolare e pedonale del lungomare interessato dai cedimenti. Il provvedimento si è reso necessario proprio per prevenire incidenti e tutelare l’incolumità dei cittadini. L’invito rivolto alla popolazione è quello di prestare la massima attenzione e di rispettare rigorosamente i divieti, evitando di avvicinarsi alle aree danneggiate fino a nuova comunicazione.

Monitoraggio costante a San Lucido: le foto

La situazione resta sotto costante osservazione da parte degli uffici comunali. Le condizioni del mare e il protrarsi delle mareggiate potrebbero aggravare ulteriormente i danni, motivo per cui si raccomanda prudenza. Il Comune di San Lucido continuerà ad aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi e sugli eventuali interventi di messa in sicurezza del lungomare. Di seguito le foto diffuse dal Comune di San Lucido.