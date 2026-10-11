Il sindaco Renzo Russo si congratula a nome dell’Amministrazione e della comunità: «Un risultato frutto di studio, rinunce, costanza e determinazione»

Lorenzo Caffè, 27 anni, di Saracena, ha superato il concorso in magistratura. A congratularsi con lui è il sindaco Renzo Russo, che ha espresso gli auguri a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità.

Il primo cittadino sottolinea il valore di un risultato raggiunto attraverso un percorso di preparazione impegnativo e lo indica come un messaggio di fiducia per i giovani del paese.

Russo: «Una giornata di gioia e orgoglio per Saracena»

«Oggi è una giornata di grande gioia e orgoglio per Saracena. Lorenzo ha raggiunto un risultato straordinario, frutto di anni di studio, rinunce, costanza e determinazione», afferma il sindaco.

Russo esprime soddisfazione nel vedere un giovane della comunità prepararsi a servire lo Stato, richiamando le responsabilità legate alla funzione giudiziaria.

«La magistratura richiede preparazione, equilibrio, indipendenza, senso delle istituzioni e profonda responsabilità», sottolinea. «Siamo certi che Lorenzo affronterà questo nuovo percorso con la passione, la serietà e la misura che la giustizia richiede ogni giorno».

Il messaggio ai giovani del paese

Per il sindaco, il traguardo di Caffè testimonia l’importanza dello studio, della disciplina e della fiducia nelle proprie capacità.

«Quando si ha capacità e determinazione, anche da un piccolo comune si può guardare lontano, competere ai massimi livelli e contribuire alla vita delle istituzioni del Paese», conclude Russo.