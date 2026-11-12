Dalla Sila all'Aspromonte, passando per Lamezia, Strongoli e la Locride: cinque ristoranti calabresi confermano la stella Michelin. E arriva anche il premio speciale per Casa Klopè nel Vibonese

La cucina calabrese conquista ancora una volta la ribalta della Guida Michelin. Sono cinque i ristoranti della regione che possono fregiarsi della prestigiosa stella, distribuiti tra le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Un riconoscimento che racconta una Calabria capace di trasformare prodotti del territorio, tradizioni gastronomiche e ricerca contemporanea in esperienze di alta cucina.

Accanto alle cinque insegne stellate, c'è anche un altro riconoscimento da segnalare: il Michelin Service Award assegnato a Stefania Lepore di Casa Klopè by Luigi Lepore, nel Vibonese, per la qualità del servizio di sala. Un premio che allarga la geografia dell'eccellenza gastronomica regionale e accende i riflettori su una componente fondamentale dell'esperienza al ristorante.

La nuova Guida Michelin Italia 2027, presentata il 12 novembre a Piacenza, conferma dunque cinque ristoranti calabresi con una stella. Non si tratta di cinque nuovi ingressi, ma di insegne che continuano a rappresentare la regione nella selezione della prestigiosa guida internazionale. Dal Lametino alla Sila, dalla costa ionica crotonese fino all'Aspromonte e alla Locride, emerge una mappa gastronomica che racconta identità e territori differenti.

Abbruzzino Oltre – Lamezia Terme (Catanzaro), chef Luca Abbruzzino

Una cucina contemporanea che guarda al Mediterraneo. Nel cuore di Lamezia Terme, Abbruzzino Oltre è il progetto con cui Luca Abbruzzino porta avanti una personale interpretazione della cucina calabrese. La sua proposta combina ricerca, tecnica e valorizzazione delle materie prime locali, con particolare attenzione al pescato e agli ingredienti del territorio. Una cucina contemporanea, capace di giocare con consistenze, contrasti e accostamenti senza perdere il legame con la tradizione mediterranea. Tra le preparazioni raccontate dalla Guida Michelin figurano il pesce frollato, i crostacei e il bergamotto, ingrediente identitario della Calabria.

Hyle – San Giovanni in Fiore (Cosenza), chef Antonio Biafora

La Sila diventa un laboratorio gastronomico. Nel territorio silano, Hyle rappresenta una delle esperienze più interessanti della nuova gastronomia calabrese. Antonio Biafora ha costruito un percorso che parte dalla montagna, dai suoi boschi e dalle produzioni locali, per trasformarli in una cucina moderna e ricercata. Il ristorante, legato anche alla storia dell'ospitalità della famiglia Biafora, propone una lettura gastronomica nella quale stagionalità, ingredienti del territorio e sperimentazione dialogano continuamente. La Sila non è soltanto lo scenario del ristorante, ma una vera e propria fonte d'ispirazione per la sua identità culinaria.

Dattilo – Strongoli (Crotone), chef Caterina Ceraudo

La cucina di famiglia incontra la ricerca e la sostenibilità. A Strongoli, all'interno della tenuta agricola della famiglia Ceraudo, il Dattilo è il luogo in cui Caterina Ceraudo ha sviluppato una cucina personale, profondamente connessa alla terra e alla cultura gastronomica calabrese. L'orto, l'olio, i prodotti agricoli e le materie prime della tenuta diventano protagonisti di piatti che reinterpretano la tradizione attraverso una sensibilità contemporanea. Il lavoro della chef si distingue per l'attenzione alla stagionalità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle risorse disponibili, in un dialogo costante tra memoria familiare e innovazione.

Qafiz – Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria), chef Nino Rossi

L'Aspromonte al centro di una cucina creativa. Nel cuore dell'Aspromonte, Qafiz è il progetto gastronomico di Nino Rossi, chef che ha scelto di fare del territorio una componente essenziale della propria identità culinaria. Il ristorante trova spazio in una dimora immersa nel paesaggio aspromontano e propone una cucina creativa che rielabora ingredienti, sapori e suggestioni della Calabria. La ricerca si muove tra prodotti locali, contaminazioni e nuove tecniche, con l'obiettivo di raccontare una terra ricca di biodiversità e ancora capace di sorprendere. Una proposta che porta l'entroterra reggino dentro il circuito internazionale dell'alta ristorazione.

Gambero Rosso – Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), chef Riccardo Sculli

Il mare della Locride raccontato attraverso la cucina. Sulla costa ionica reggina, il Gambero Rosso di Riccardo Sculli porta in tavola una cucina nella quale il mare è il principale protagonista. Il pescato e i prodotti ittici del territorio costituiscono la base di una proposta che punta a esaltarne qualità e caratteristiche attraverso tecnica, creatività e attenzione alle materie prime. La tradizione marinara della Locride viene così riletta in chiave contemporanea, senza rinunciare alla riconoscibilità dei sapori. Un percorso che conferma il valore della cucina di mare calabrese anche nel panorama della ristorazione di alta gamma.

Casa Klopè by Luigi Lepore – Francavilla Angitola (Vibo Valentia), il Michelin Service Award

La Calabria festeggia anche un riconoscimento che premia il lavoro di squadra e l'accoglienza. Il Michelin Service Award 2027 è stato assegnato a Stefania Lepore di Casa Klopè by Luigi Lepore, ristorante di Francavilla Angitola, nel Vibonese. Un premio dedicato alla qualità del servizio di sala, alla professionalità e alla capacità di rendere l'esperienza gastronomica qualcosa che va oltre il contenuto del piatto. Un risultato significativo per il progetto dello chef Luigi Lepore, che porta così il territorio vibonese tra i protagonisti della cerimonia Michelin.

Le cinque stelle e il riconoscimento per il servizio restituiscono l'immagine di una Calabria gastronomica che continua a crescere, con esperienze capaci di raccontare il territorio attraverso linguaggi diversi. Dalla montagna al mare, dalla tradizione agricola alla sperimentazione, la cucina regionale si ritaglia uno spazio sempre più riconoscibile nella mappa dell'alta ristorazione italiana.