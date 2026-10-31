Lavori sulle SP 108, 81, 184 e 177. Ripristinata la spalla del ponte tra Mendicino e Cerisano. Faragalli: «La manutenzione è una priorità»

Sono in corso lavori di bitumazione e manutenzione su quattro strade della Provincia di Cosenza: la SP 108 tra Cervicati e Mongrassano, la SP 81 nel territorio di Mendicino, la SP 184 lungo la direttrice Acri-Corigliano e la SP 177 nel tratto San Demetrio-Acri.

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento del manto stradale e delle condizioni di circolazione. Sulla SP 81 è stata inoltre ripristinata la spalla del ponte al confine tra Mendicino e Cerisano.

I lavori sulla SP 108 e sulla SP 81

Sulla SP 108 la bitumazione interessa un tratto di circa 1,2 chilometri tra i Comuni di Cervicati e Mongrassano, in prossimità della Gias.

Nel territorio di Mendicino, i lavori riguardano invece la SP 81. Su questa arteria, oltre agli interventi sul piano viabile, la Provincia segnala il completamento del ripristino della spalla del ponte situato al confine con Cerisano.

Gli interventi sulle direttrici da Acri

Le altre strade interessate sono la SP 184, lungo il collegamento Acri-Corigliano, e la SP 177, nel tratto San Demetrio-Acri.

Secondo l’amministrazione provinciale, i lavori rientrano nell’attività di manutenzione della rete di competenza dell’ente, con l’obiettivo di affrontare le criticità e migliorare i collegamenti utilizzati da cittadini, pendolari e attività economiche.

Faragalli: sicurezza e manutenzione al centro dell’azione provinciale

«La manutenzione della rete viaria provinciale rappresenta una priorità della nostra azione amministrativa», dichiara il presidente della Provincia, Biagio Faragalli. «Stiamo lavorando per assicurare interventi concreti, capaci di rispondere alle esigenze dei territori e di migliorare le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada».

Faragalli richiama anche la necessità di affiancare alla bitumazione gli interventi sulle strutture connesse alla viabilità, citando il lavoro eseguito sul ponte tra Mendicino e Cerisano.

«Accanto alla bitumazione, è importante intervenire anche sulle opere connesse alla sicurezza e alla funzionalità delle infrastrutture», afferma.

Il presidente ringrazia il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Giuseppe Turano, il dirigente del settore, ingegnere Gianluca Morrone, e lo staff tecnico della Provincia per il contributo alla realizzazione dei lavori. Annuncia inoltre la prosecuzione della programmazione, attraverso il confronto con le amministrazioni locali e l’individuazione degli interventi sulle criticità della rete.