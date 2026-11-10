«Oggi si compie un passo concreto verso una mobilità moderna, sostenibile e integrata. Il BRT rappresenta un investimento strategico per il futuro dell’intera area urbana». È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, Presidente dell’Ambito annunciando la pubblicazione del bando di gara europeo per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell’intervento, per un importo complessivo del servizio pari a 726.256,44 euro.

Il progetto riguarda l’intera infrastruttura BRT, il cui investimento complessivo è stimato in 30 milioni di euro, con l’obiettivo di realizzare un sistema di trasporto pubblico moderno, efficiente e integrato, capace di migliorare i collegamenti tra i tre Comuni e favorire una mobilità urbana più sostenibile.

L’intervento prevede, oltre alla realizzazione dei percorsi dedicati al BRT, aree attrezzate per parcheggi, impianti, sistemi informativi e strumenti tecnologici per la gestione del servizio. Attualmente, la Regione Calabria ha assegnato un finanziamento di 8 milioni di euro, destinato alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell’intervento. La progettazione, tuttavia, riguarderà l’intera opera, per un valore complessivo di 30 milioni di euro, così da assicurare una visione unitaria e organica del sistema di trasporto.

«La pubblicazione del bando rappresenta un passaggio fondamentale e concreto nel percorso che abbiamo avviato insieme ai Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero per dare al nostro territorio un sistema di trasporto pubblico all’altezza delle esigenze di cittadini, lavoratori e studenti - sottolinea Franz Caruso -. Il BRT non è soltanto un’infrastruttura, ma una scelta strategica di sviluppo che guarda al futuro della nostra area urbana. Vogliamo superare una visione frammentata della mobilità e costruire un sistema integrato, moderno e sostenibile, capace di mettere in connessione i nostri territori, ridurre il ricorso al mezzo privato e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità.

È importante sottolineare - prosegue il Primo Cittadino - che il finanziamento regionale di 8 milioni di euro costituisce il primo stralcio di un investimento complessivo di 30 milioni. Abbiamo voluto che la progettazione riguardasse fin da subito l'intera infrastruttura, perché crediamo nella necessità di programmare con una prospettiva complessiva, evitando interventi isolati e garantendo coerenza e continuità alle scelte progettuali. La collaborazione istituzionale tra Cosenza, Rende e Castrolibero è la condizione indispensabile per raggiungere questo obiettivo.

Con l'avvio della procedura di gara - conclude Franz Caruso - passiamo dalla programmazione alla fase operativa. È il risultato di un lavoro istituzionale condiviso che conferma la volontà delle tre Amministrazioni comunali di fare squadra per realizzare un’infrastruttura strategica. Il nostro obiettivo è consegnare all’area urbana un servizio di trasporto pubblico più competitivo, accessibile e sostenibile, in linea con le nuove esigenze di mobilità e con le sfide della transizione ecologica